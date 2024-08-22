Що відомо про спроби Угорщини розблокувати транзит нафти “Лукойла” через Україну

За словами керівника канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Гуляша, обговорюється пропозиція перенесення місця транзиту російської нафти із західного кордону України на східний.

У разі погодження України на такий крок транзитом займатиметься угорська MOL, а нафта подорожчає приблизно на 1,5 долари за барель.

Нафтопровід

Гуляш сказав, що українська сторона, схоже, не проти такого варіанту.

Що відомо про звинувачення Угорщини стосовно блокування транзиту російської нафти через Україну

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто почав стверджувати, що це Євросоюз, а не Україна, ухвалив рішення щодо заборони транзиту нафти російської компанії "Лукойл" українською територією.

Угорський дипломат поскаржився на те, що після скарг Будапешту та Братислави "Єврокомісія нічого не зробила", попри, мовляв, "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

На тлі останніх подій поплічник Віктора Орбана вигадав одразу два “пояснення”.

Одне з них, як заявив Петер Сійярто, може полягати "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".

Друге — "це Брюссель, а не Київ, придумав все це; це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь", — написав глава МЗС Угорщини. Поширити

Ба більше, Петер Сійярто почав вимагати, щоб Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто та негайно розповіли правду.