Влада Угорщини веде переговори щодо розблокування транзиту нафти російського “Лукойлу” територією України.
Головні тези:
- Угорщина проводить переговори з Україною щодо перенесення транзиту нафти “Лукойлу” на східний кордон.
- Петер Сійярто заявляє, що рішення про блокування транзиту лежить на ЄС, а не на Україні.
- Угорщина вважає, що Єврокомісія нездатна відстоювати основоположні інтереси країн-членів.
- Петер Сійярто підтримує, що Європейська комісія та президент Урсула фон дер Ляєн повинні розповісти правду про ситуацію.
- Угорщина активно діє на міжнародній арені з метою розблокування транзиту нафти через Україну.
Що відомо про спроби Угорщини розблокувати транзит нафти “Лукойла” через Україну
За словами керівника канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Гуляша, обговорюється пропозиція перенесення місця транзиту російської нафти із західного кордону України на східний.
У разі погодження України на такий крок транзитом займатиметься угорська MOL, а нафта подорожчає приблизно на 1,5 долари за барель.
Гуляш сказав, що українська сторона, схоже, не проти такого варіанту.
Що відомо про звинувачення Угорщини стосовно блокування транзиту російської нафти через Україну
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто почав стверджувати, що це Євросоюз, а не Україна, ухвалив рішення щодо заборони транзиту нафти російської компанії "Лукойл" українською територією.
Угорський дипломат поскаржився на те, що після скарг Будапешту та Братислави "Єврокомісія нічого не зробила", попри, мовляв, "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".
На тлі останніх подій поплічник Віктора Орбана вигадав одразу два “пояснення”.
Одне з них, як заявив Петер Сійярто, може полягати "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".
Ба більше, Петер Сійярто почав вимагати, щоб Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто та негайно розповіли правду.
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