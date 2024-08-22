Что известно о попытках Венгрии разблокировать транзит нефти "Лукойла" через Украину

По словам руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляша, обсуждается предложение о переносе места транзита российской нефти с западной границы Украины на восточную.

В случае согласования Украины на такой шаг транзитом будет заниматься венгерская MOL, а нефть подорожает примерно на 1,5 доллара за баррель.

Нефтепровод

Гуляш сказал, что украинская сторона, похоже, не против такого варианта.

Что известно об обвинениях Венгрии относительно блокирования транзита российской нефти через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал утверждать, что это Евросоюз, а не Украина, принял решение о запрете транзита нефти российской компании "ЛУКойл" по украинской территории.

Венгерский дипломат пожаловался на то, что после жалоб Будапешта и Братиславы "Еврокомиссия ничего не сделала", несмотря на "угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС" и на "вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

На фоне последних событий приспешник Виктора Орбана придумал сразу два "объяснения".

Один из них, как заявил Петер Сийярто, может заключаться в "слабости" Еврокомиссии, которая якобы неспособна "отстаивать основополагающие интересы двух стран-членов".

Второе - "это Брюссель, а не Киев, придумал все это; это Еврокомиссия, а не украинское правительство, хотела шантажировать две страны, которые выступают за мир и отказываются от передачи вооружений", - написал глава МИД Венгрии. Поделиться

Более того, Петер Сийярто потребовал, чтобы Европейская комиссия и президент Урсула фон дер Ляен лично и немедленно рассказали правду.