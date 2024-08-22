Власти Венгрии ведут переговоры по разблокированию транзита нефти российского "Лукойла" по территории Украины.
Главные тезисы
- Венгерские власти ищут способы разблокировать транзит нефти “Лукойла” через Украину, ведя переговоры как с Украиной, так и с Евросоюзом.
- Предложение о переносе места транзита российской нефти на восток Украины может привести к росту цен на нефть.
- Венгрия обвиняет Еврокомиссию во вмешательстве и неспособности отстаивать интересы стран-членов ЕС в ситуации с блокированием транзита нефти через Украину.
- Под руководством премьер-министра Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто Венгрия активно действует на международной арене, стремясь разрешить спорный вопрос между Украиной и Россией.
- Глава МИД Венгрии утверждает, что решение о блокировании транзита нефти лежит на Евросоюзе, а не на Украине, и требует объяснений от Еврокомиссии и президента Урсулы фон дер Ляен.
Что известно о попытках Венгрии разблокировать транзит нефти "Лукойла" через Украину
По словам руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляша, обсуждается предложение о переносе места транзита российской нефти с западной границы Украины на восточную.
В случае согласования Украины на такой шаг транзитом будет заниматься венгерская MOL, а нефть подорожает примерно на 1,5 доллара за баррель.
Гуляш сказал, что украинская сторона, похоже, не против такого варианта.
Что известно об обвинениях Венгрии относительно блокирования транзита российской нефти через Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал утверждать, что это Евросоюз, а не Украина, принял решение о запрете транзита нефти российской компании "ЛУКойл" по украинской территории.
Венгерский дипломат пожаловался на то, что после жалоб Будапешта и Братиславы "Еврокомиссия ничего не сделала", несмотря на "угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС" и на "вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".
На фоне последних событий приспешник Виктора Орбана придумал сразу два "объяснения".
Один из них, как заявил Петер Сийярто, может заключаться в "слабости" Еврокомиссии, которая якобы неспособна "отстаивать основополагающие интересы двух стран-членов".
Более того, Петер Сийярто потребовал, чтобы Европейская комиссия и президент Урсула фон дер Ляен лично и немедленно рассказали правду.
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