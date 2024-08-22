Венгрия цинично угрожает ЕС потоками мигрантов в ответ на санкции
Категория
Политика
Дата публикации

Венгрия цинично угрожает ЕС потоками мигрантов в ответ на санкции

Виктор Орбан
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Источник:  Bloomberg

Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш пригрозил, что его страна якобы начнет переправлять мигрантов прямо в Брюссель в случае санкций со стороны руководства ЕС за упрощение визового режима гражданам России и Белоруссии.

Главные тезисы

  • Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии угрожает переправкой мигрантов в Брюссель в случае санкций со стороны ЕС.
  • Прекращение помощи украинским беженцам Венгрией вызвало критику правозащитных групп и вопросы со стороны ЕС.
  • Спор между Венгрией и ЕС относительно миграции и санкций может негативно сказаться на сотрудничестве и отношениях.
  • Суд справедливости ЕС наложил на Венгрию штраф из-за невыполнения требований по защите просителей убежища, что усугубило напряженность.
  • Ожидаемые переговоры между Венгрией и Еврокомиссией могут стать ключевым моментом в разрешении конфликта и будущем сотрудничестве.

В Орбана открыто угрожают ЕС наплывом мигрантов в случае введения санкций

Суд справедливости ЕС наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 1 млн евро из-за невыполнения премьер-министром Виктором Орбаном предварительного требования по защите просителей убежища.

Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, являющееся одним из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания в должности главы ЕС во второй половине 2024 года.

Венгрия угрожает ЕС притоком мигрантов
Виктор Орбан

Отмечается, что переговоры представителей Венгрии с Еврокомиссией по этому вопросу начнутся в сентябре.

В случае провала этих переговоров, Венгрия, которые пригрозил Гуляш, будет выдавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

Нам следует как можно быстрее прийти к согласию, поскольку мы не хотели бы платить большие суммы каждый день. Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь, – отметил руководитель канцлерии Орбана.

Гуляш не дал подробностей о том, как будет работать такая схема.

Что известно о прекращении Венгрией помощи украинским беженцам

На этой неделе правозащитные группы раскритиковали Венгрию за то, что она прекратила финансируемую государством помощь для украинских беженцев, прибывающих из регионов, не затронутых непосредственно боевыми действиями на линии фронта с Россией.

Группа венгров из Закарпатья временно осталась без крова после переезда, хотя Гуляш сказал, что группы помощи помогли им предоставить жилье.

По словам представителя ЕС, исполнительный орган ЕС изучает указ, но заявил, что ЕС является единственным в вопросе предоставления защиты, включая размещение убегающим от конфликта.

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