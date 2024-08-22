Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш пригрозил, что его страна якобы начнет переправлять мигрантов прямо в Брюссель в случае санкций со стороны руководства ЕС за упрощение визового режима гражданам России и Белоруссии.

В Орбана открыто угрожают ЕС наплывом мигрантов в случае введения санкций

Суд справедливости ЕС наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 1 млн евро из-за невыполнения премьер-министром Виктором Орбаном предварительного требования по защите просителей убежища.

Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, являющееся одним из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания в должности главы ЕС во второй половине 2024 года.

Виктор Орбан

Отмечается, что переговоры представителей Венгрии с Еврокомиссией по этому вопросу начнутся в сентябре.

В случае провала этих переговоров, Венгрия, которые пригрозил Гуляш, будет выдавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

Нам следует как можно быстрее прийти к согласию, поскольку мы не хотели бы платить большие суммы каждый день. Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь, – отметил руководитель канцлерии Орбана. Поделиться

Гуляш не дал подробностей о том, как будет работать такая схема.

Что известно о прекращении Венгрией помощи украинским беженцам

На этой неделе правозащитные группы раскритиковали Венгрию за то, что она прекратила финансируемую государством помощь для украинских беженцев, прибывающих из регионов, не затронутых непосредственно боевыми действиями на линии фронта с Россией.

Группа венгров из Закарпатья временно осталась без крова после переезда, хотя Гуляш сказал, что группы помощи помогли им предоставить жилье.

По словам представителя ЕС, исполнительный орган ЕС изучает указ, но заявил, что ЕС является единственным в вопросе предоставления защиты, включая размещение убегающим от конфликта.