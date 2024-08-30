Боррель призвал ЕС срочно решить проблему блокирования Венгрией денег для Украины
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Политика
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Боррель призвал ЕС срочно решить проблему блокирования Венгрией денег для Украины

Жозеп Боррель
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Источник:  Укринформ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель закричал руководство ЕС срочно добиться от Венгрии разблокирования 6,6 млрд. евро, предназначенных на помощь Украине.

Главные тезисы

  • Жозеп Боррель требует от ЕС срочно разблокировать 6,6 млрд евро для помощи Украине, выделенные из специального фонда
  • Планируется увеличение числа украинских военных, проходящих обучение на территории стран Европейского союза
  • Важность компенсации расходов и продолжения поддержки Украины для укрепления ее обороноспособности и безопасности
  • Боррель акцентирует внимание на необходимости прекращения блокировки Венгрией денег для Украины и важности получения немедленной финансовой помощи
  • Планы ЕС по предоставлению дополнительной помощи Украине, включая увеличение квот украинских военных для обучения в странах Европейского союза

Боррель требует от ЕС добиться прекращения блокирования Венгрией денег для Украины

Глава европейской дипломатии отмечает, что руководство ЕС должно срочно высвободить заблокированные Венгрией средства для Украины, выделенные из специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Мы также обсудили вопросы финансирования. Министры согласились, что срочное дело разблокировать €6,6 миллиарда из фонда помощи Украине. Этот известный объем денег, заблокированный уже в течение многих месяцев в рамках Европейского фонда мира. Многие министры повторили, что сегодня это не те деньги, которые принадлежат Украине, - подчеркнул Боррель.

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Он отметил, что эти средства принадлежат Украине и должны компенсировать произведенные расходы.

Украина уже получила соответствующие материалы, поэтому эти страны должны получить компенсацию, – объясняет Боррель.

Он отметил, что продолжает искать решение по противодействию проблеме блокирования денег для Украины со стороны Венгрии.

Какую помощь ЕС еще планирует предоставить Украине

Боррель в комментарии журналистам "Голос Америки" отметил, что ЕС хочет увеличить количество украинских военных, которые смогут проходить подготовку на территории стран ЕС.

По его словам, в ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории.

Между тем, министр обороны Швеции Пол Йонсон говорит, что территория Украины в теории все же может быть задействована в тренировочной программе определенным образом.

Следует понимать, что есть риски. Потому что если начать это делать на уровне бригады или батальона – то есть от тысячи до 5 тысяч человек – это ставит под существенную угрозу таких же людей, которых мы будем тренировать. А если брать малые группы по разминированию, например – без проблем. Это можно делать совершенно безопасно так же в Украине, – пояснил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

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