Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель закричал руководство ЕС срочно добиться от Венгрии разблокирования 6,6 млрд. евро, предназначенных на помощь Украине.
Главные тезисы
- Жозеп Боррель требует от ЕС срочно разблокировать 6,6 млрд евро для помощи Украине, выделенные из специального фонда
- Планируется увеличение числа украинских военных, проходящих обучение на территории стран Европейского союза
- Важность компенсации расходов и продолжения поддержки Украины для укрепления ее обороноспособности и безопасности
- Боррель акцентирует внимание на необходимости прекращения блокировки Венгрией денег для Украины и важности получения немедленной финансовой помощи
- Планы ЕС по предоставлению дополнительной помощи Украине, включая увеличение квот украинских военных для обучения в странах Европейского союза
Боррель требует от ЕС добиться прекращения блокирования Венгрией денег для Украины
Глава европейской дипломатии отмечает, что руководство ЕС должно срочно высвободить заблокированные Венгрией средства для Украины, выделенные из специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.
Он отметил, что эти средства принадлежат Украине и должны компенсировать произведенные расходы.
Он отметил, что продолжает искать решение по противодействию проблеме блокирования денег для Украины со стороны Венгрии.
Какую помощь ЕС еще планирует предоставить Украине
Боррель в комментарии журналистам "Голос Америки" отметил, что ЕС хочет увеличить количество украинских военных, которые смогут проходить подготовку на территории стран ЕС.
По его словам, в ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории.
Между тем, министр обороны Швеции Пол Йонсон говорит, что территория Украины в теории все же может быть задействована в тренировочной программе определенным образом.
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