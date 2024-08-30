Боррель требует от ЕС добиться прекращения блокирования Венгрией денег для Украины

Глава европейской дипломатии отмечает, что руководство ЕС должно срочно высвободить заблокированные Венгрией средства для Украины, выделенные из специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Мы также обсудили вопросы финансирования. Министры согласились, что срочное дело разблокировать €6,6 миллиарда из фонда помощи Украине. Этот известный объем денег, заблокированный уже в течение многих месяцев в рамках Европейского фонда мира. Многие министры повторили, что сегодня это не те деньги, которые принадлежат Украине, - подчеркнул Боррель. Поделиться

Виктор Орбан

Он отметил, что эти средства принадлежат Украине и должны компенсировать произведенные расходы.

Украина уже получила соответствующие материалы, поэтому эти страны должны получить компенсацию, – объясняет Боррель. Поделиться

Он отметил, что продолжает искать решение по противодействию проблеме блокирования денег для Украины со стороны Венгрии.

Какую помощь ЕС еще планирует предоставить Украине

Боррель в комментарии журналистам "Голос Америки" отметил, что ЕС хочет увеличить количество украинских военных, которые смогут проходить подготовку на территории стран ЕС.

По его словам, в ЕС договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на ее территории.

Между тем, министр обороны Швеции Пол Йонсон говорит, что территория Украины в теории все же может быть задействована в тренировочной программе определенным образом.