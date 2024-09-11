Повністю відмовимося. В ЄС кинули новий виклик Путіну

Євросоюз готовий повністю відмовитися від російського газу на тлі війни РФ проти України. З такою заявою виступила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

Росія втратить ще один ринок для збуту “блакитного палива”

Політикиня звернула увагу на те, що частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% до червня 2024 року.

Окрім того, наголошується, що імпорт від таких надійних союзників як Норвегія та Штати продовжує зростати.

Ми більше не перебуваємо під владою трубопроводів Путіна, і ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів у міру наближення зими, — наголосила Кадрі Сімсон. Поширити

Попри це, за її словами, європейські компанії мають право використати українську газову інфраструктуру, оскільки на це немає санкцій і є інтерес з боку офіційного Києва.

Що важливо розуміти, у звіті про стан Енергетичного співтовариства за 2024 рік вказано, що ціни на енергоносії більш стабільні і залишаються значно нижчими від пікових рівнів енергетичної кризи 2022 року.

Що про це каже Україну

Як уже згадувалося, контракт на транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці поточного року. Київ не планує його пролонгувати.

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський повідомив, що його команда проводить переговори про постачання природного газу з Азербайджану до ЄС, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни.

Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії. Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Поширити

Однак, що важливо розуміти, санкції Києва щодо російської компанії "Лукойл" не загрожують енергетичним потокам до Угорщини.