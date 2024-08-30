Туреччина допомагає РФ посилювати вплив на газовий ринок ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Туреччина допомагає РФ посилювати вплив на газовий ринок ЄС

Турецький потік
Джерело:  Politico

Туреччина надає Росії підтримку у частковому поверненні на газовий ринок ЄС, що повертає загрозу залежності європейських країни від російського газу. 

Головні тези:

  • Туреччина надає Росії підтримку в  поверненні на газовий ринок ЄС, що створює загрозу для енергетичної безпеки Європи.
  • Газопровід Турецький потік-2 допомагає російському газу проникнути на європейський ринок через Туреччину, збільшуючи залежність країн ЄС від російського палива.
  • Європейський союз має можливість замінити російський газ на імпорт СПГ з інших країн, що дозволить зменшити ризики та підвищити енергетичну безпеку.
  • Підтримка Туреччини у зміцненні російського впливу на газовий ринок ЄС може поставити під загрозу розвиток альтернативних джерел енергії в Європі.
  • Відмова ЄС від російського газу через Турецький потік може сприяти енергетичній диверсифікації, захищаючи європейські країни від ризиків монополії.

Як Туреччина допомагає Росії повернутись на європейський газовий ринок

У матеріалі видання зазначається, що минулого тижня Туреччина заявила про новий газовий проєкт, такий собі умовно "Турецький потік-2".

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що турецький газовий монополіст BOTAŞ зможе поставляти до ЄС близько 7-8 мільярдів кубометрів через Болгарію до Центральної Європи під назвою "Турецька суміш", тобто газ з різних джерел.

Номінально, ця суміш буде складатись з 40% російського газу, однак часка блакитного палива країни-агресорки може бути значно більшою.

Журналісти видання підкреслюють, що російські нафтові компанії вже здійснюють продаж нафтопродуктів до ЄС через Туреччину , Індію, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.

Туреччина допомагає Росії повернутись на європейський газовий ринок
Турецький потік

Наразі “Газпром” намагається приховано зберегти експорт газу до ЄС.

Хоча в ЄС вже діє заборона на поставки російського скрапленого газу через європейські порти до країн Азії, на думку авторів матеріалу, керівництво ЄС має змогу зробити більше.

Російський газ все ще становить 15% загального імпорту газу в ЄС, навіть обігнавши постачання скрапленого газу США до Європи цього року. Простіше кажучи, зараз Європа витрачає на російські енергоносії вдвічі більше, ніж на допомогу Україні, - йдеться у матеріалі видання.

Чому ЄС має відмовитись від російського газу

Автори публікації закликають ЄС зупинити поставки російського газу через “Турецький потік”.

На переконання журналістів видання, відмова ЄС від російського газу не призведе до енергетичної кризи.

Зокрема, частку російського газу можна замінити поставками СПГ з інших країн.

Турецький потік" не тільки сприяє подальшому експорту російського газу, але й підриває європейську диверсифікацію, наповнюючи ринок газом зі знижкою. І цей дешевий російський газ ставить під загрозу проекти внутрішнього видобутку в Чорному морі, водночас затримуючи альтернативний імпорт скрапленого газу через термінали в Греції, Хорватії та Польщі, що створює ризик створення безвихідних активів, - наголошується у матеріалі видання.

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