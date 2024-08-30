Туреччина надає Росії підтримку у частковому поверненні на газовий ринок ЄС, що повертає загрозу залежності європейських країни від російського газу.

Як Туреччина допомагає Росії повернутись на європейський газовий ринок

У матеріалі видання зазначається, що минулого тижня Туреччина заявила про новий газовий проєкт, такий собі умовно "Турецький потік-2".

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що турецький газовий монополіст BOTAŞ зможе поставляти до ЄС близько 7-8 мільярдів кубометрів через Болгарію до Центральної Європи під назвою "Турецька суміш", тобто газ з різних джерел.

Номінально, ця суміш буде складатись з 40% російського газу, однак часка блакитного палива країни-агресорки може бути значно більшою.

Журналісти видання підкреслюють, що російські нафтові компанії вже здійснюють продаж нафтопродуктів до ЄС через Туреччину , Індію, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.

Турецький потік

Наразі “Газпром” намагається приховано зберегти експорт газу до ЄС.

Хоча в ЄС вже діє заборона на поставки російського скрапленого газу через європейські порти до країн Азії, на думку авторів матеріалу, керівництво ЄС має змогу зробити більше.

Російський газ все ще становить 15% загального імпорту газу в ЄС, навіть обігнавши постачання скрапленого газу США до Європи цього року. Простіше кажучи, зараз Європа витрачає на російські енергоносії вдвічі більше, ніж на допомогу Україні, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Чому ЄС має відмовитись від російського газу

Автори публікації закликають ЄС зупинити поставки російського газу через “Турецький потік”.

На переконання журналістів видання, відмова ЄС від російського газу не призведе до енергетичної кризи.

Зокрема, частку російського газу можна замінити поставками СПГ з інших країн.