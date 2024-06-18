Турецька розвідка допомогла Кремлю запобігти нападу на торговельний центр.
Головні тези:
- Турецька розвідка спільно з Москвою забезпечила запобігання другому терористичному акту у столиці РФ.
- ІДІЛ планував атакувати торговий центр у Москві після нападу на Crocus City Hall.
- Туреччина та Росія знаходять лазівку в західних санкціях через постачання палива у ЄС.
- Анкара та Москва збільшили співпрацю у сфері паливної продукції, обдурюючи Європу маневрами на ринку.
Терористи ІДІЛ планували атакувати торговий центр у Москві
Після нападу на підмосковний Crocus City Hall, який стався 22 березня, представники ІДІЛ готували у Москві ще один терористичний акт.
За даними журналістів, представники осередку ІДІЛ, який називається "Вілаят Хорасан", мали намір атакувати торговий центр.
Зазначається, що угруповання відоме своїми "послідовними атаками".
Воно виникло на сході Афганістану наприкінці 2014 року і вийшло на передній план своєю надзвичайною жорстокістю", — пише видання.
За даними ЗМІ, представники організації раніше нападали на готель в Афганістані, де зупинилися китайці, а в січні 2024 — на церкву Санта-Марія (Стамбул, Туреччина).
Після атаки на церкву Санта-Марія турецькі спецслужби тривалий час відстежували діяльність "Вілаят Хорасан". У ході слідчих дій було допитано багато людей, і стало відомо про планування другого нападу у РФ.
Ця ситуація була доведена до Москви, — йдеться у статті.
Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати
Ввечері 22 березня в місті Красногорську у Підмосков'ї четверо озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 143 людини.
До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.
З ідентичною заявою з цього приводу виступив офіційний Брюссель.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-