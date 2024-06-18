Терористи ІДІЛ планували атакувати торговий центр у Москві

Після нападу на підмосковний Crocus City Hall, який стався 22 березня, представники ІДІЛ готували у Москві ще один терористичний акт.

За даними журналістів, представники осередку ІДІЛ, який називається "Вілаят Хорасан", мали намір атакувати торговий центр.

Терористична організація планувала другий напад після першого на концертний зал у Москві. Вони (терористи — УНІАН) збиралися здійснити його у переповненому торговому центрі. Турецька розвідка запобігла цій другій великій атаці, зв'язавшись з Москвою, — сказано в публікації. Поширити

Зазначається, що угруповання відоме своїми "послідовними атаками".

Воно виникло на сході Афганістану наприкінці 2014 року і вийшло на передній план своєю надзвичайною жорстокістю", — пише видання.

За даними ЗМІ, представники організації раніше нападали на готель в Афганістані, де зупинилися китайці, а в січні 2024 — на церкву Санта-Марія (Стамбул, Туреччина).

Після атаки на церкву Санта-Марія турецькі спецслужби тривалий час відстежували діяльність "Вілаят Хорасан". У ході слідчих дій було допитано багато людей, і стало відомо про планування другого нападу у РФ.

Ця ситуація була доведена до Москви, — йдеться у статті.

Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати

Ввечері 22 березня в місті Красногорську у Підмосков'ї четверо озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 143 людини.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

З ідентичною заявою з цього приводу виступив офіційний Брюссель.