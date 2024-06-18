Турецкая разведка помогла Кремлю предотвратить нападение на торговый центр.
Главные тезисы
- Турецкая разведка совместно с Москвой обеспечила предотвращение второго террористического акта в столице РФ.
- ИГИЛ планировал атаковать торговый центр в Москве после нападения на Crocus City Hall.
- Турция и Россия находят лазейку в западных санкциях из-за поставок топлива в ЕС.
- Анкара и Москва увеличили сотрудничество в сфере топливной продукции, обманывая Европу маневрами на рынке.
Террористы ИГИЛ планировали атаковать торговый центр в Москве.
После нападения на подмосковный Crocus City Hall, которое произошло 22 марта, представители ИГИЛ готовили в Москве еще один террористический акт.
По данным журналистов, представители ячейки ИГИЛ, которая называется "Вилаят Хорасан", намеревались атаковать торговый центр.
Отмечается, что группировка известна своими "последовательными атаками".
Она возникла на востоке Афганистана в конце 2014 года и вышла на передний план своей чрезвычайной жестокостью", — пишет издание.
По данным СМИ, представители организации ранее нападали на гостиницу в Афганистане, где остановились китайцы, а в январе 2024 года - на церковь Санта-Мария (Стамбул, Турция).
После атаки на церковь Санта-Мария турецкие спецслужбы долгое время отслеживали деятельность "Вилаята Хорасана". В ходе следственных действий были допрошены многие люди, и стало известно о планировании второго нападения в РФ.
Эта ситуация была доведена до Москвы, говорится в статье.
Теракт в Крокус Сити Холли. Что важно знать
Вечером 22 марта в городе Красногорске в Подмосковье четверо вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".
Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 143 человека.
К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холли» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.
С идентичным заявлением по этому поводу выступил официальный Брюссель.
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