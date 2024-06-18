Турция предупредила Кремль о запланированном теракте ИГИЛ в Москве

Террористы ИГИЛ планировали атаковать торговый центр в Москве.

После нападения на подмосковный Crocus City Hall, которое произошло 22 марта, представители ИГИЛ готовили в Москве еще один террористический акт.

По данным журналистов, представители ячейки ИГИЛ, которая называется "Вилаят Хорасан", намеревались атаковать торговый центр.

Террористическая организация планировала второе нападение после первого на концертный зал в Москве. Они (террористы — УНИАН) собирались осуществить его в переполненном торговом центре. Турецкая разведка предотвратила эту вторую большую атаку, связавшись с Москвой, — сказано в публикации. Поделиться

Отмечается, что группировка известна своими "последовательными атаками".

Она возникла на востоке Афганистана в конце 2014 года и вышла на передний план своей чрезвычайной жестокостью", — пишет издание.

По данным СМИ, представители организации ранее нападали на гостиницу в Афганистане, где остановились китайцы, а в январе 2024 года - на церковь Санта-Мария (Стамбул, Турция).

После атаки на церковь Санта-Мария турецкие спецслужбы долгое время отслеживали деятельность "Вилаята Хорасана". В ходе следственных действий были допрошены многие люди, и стало известно о планировании второго нападения в РФ.

Эта ситуация была доведена до Москвы, говорится в статье.

Теракт в Крокус Сити Холли. Что важно знать

Вечером 22 марта в городе Красногорске в Подмосковье четверо вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 143 человека.

К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холли» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.

С идентичным заявлением по этому поводу выступил официальный Брюссель.