Туреччина остаточно затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною
Категорія
Економіка
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Туреччина остаточно затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною

Прапор Туреччини

Туреччина ратифікувала угоду щодо створення зони вільної торгівлі з Україною, яку було підписано ще у 2022 році. 

Головні тези:

  • Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною була ратифікована, що сприятиме зростанню торговельних обсягів між країнами.
  • Згідно з домовленостями, обсяг двосторонньої торгівлі може збільшитися до 10 мільярдів доларів, що стимулюватиме економічний розвиток обох країн.
  • Угода також сприятиме позитивним змінам у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України.
  • Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Зеленський ведуть переговори щодо відновлення зернової угоди, що сприятиме розвитку експорту українського зерна через Чорне море.
  • Ратифікація угоди про вільну торгівлю сприятиме єднанню всіх чорноморських країн у єдиний економічний простір, що має взаємовигідні перспективи для регіону.

Що означає ратифікація угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною

Зазначається, що країни підписали угоду ще 3 лютого 2022 року, напередодні масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну.

Підкреслюється, що у 2023 році обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та Туреччиною становили 7,3 млрд доларів.

За словами міністра торгівлі Туреччини Омера Болата під час зустрічі із першим віце-прем’єр-міністром України Юлією Свириденко 1 серпня, завдяки ратифікації угоди щодо зони вільної торгівлі між країнами обсяг торгівлі зросте до 10 млрд доларів.

Турецький міністр підкреслив, що його країна продовжить розширювати співпрацю з Україною та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні цього року, - наголосив Болат.

Як зазначила Свириденко, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.

Що відомо про участь Туреччини у відновленні експорту українського зерна Чорним морем

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня, на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Під час переговорів він повідомив, що почав роботу з відновлення "зернової угоди".

Як повідомляється, Зеленський та Ердоган обговорили "перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання".

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