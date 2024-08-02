Туреччина ратифікувала угоду щодо створення зони вільної торгівлі з Україною, яку було підписано ще у 2022 році.
Головні тези:
- Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною була ратифікована, що сприятиме зростанню торговельних обсягів між країнами.
- Згідно з домовленостями, обсяг двосторонньої торгівлі може збільшитися до 10 мільярдів доларів, що стимулюватиме економічний розвиток обох країн.
- Угода також сприятиме позитивним змінам у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України.
- Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Зеленський ведуть переговори щодо відновлення зернової угоди, що сприятиме розвитку експорту українського зерна через Чорне море.
- Ратифікація угоди про вільну торгівлю сприятиме єднанню всіх чорноморських країн у єдиний економічний простір, що має взаємовигідні перспективи для регіону.
Що означає ратифікація угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною
Зазначається, що країни підписали угоду ще 3 лютого 2022 року, напередодні масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну.
Підкреслюється, що у 2023 році обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та Туреччиною становили 7,3 млрд доларів.
За словами міністра торгівлі Туреччини Омера Болата під час зустрічі із першим віце-прем’єр-міністром України Юлією Свириденко 1 серпня, завдяки ратифікації угоди щодо зони вільної торгівлі між країнами обсяг торгівлі зросте до 10 млрд доларів.
Турецький міністр підкреслив, що його країна продовжить розширювати співпрацю з Україною та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.
Як зазначила Свириденко, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.
Що відомо про участь Туреччини у відновленні експорту українського зерна Чорним морем
Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня, на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Під час переговорів він повідомив, що почав роботу з відновлення "зернової угоди".
Як повідомляється, Зеленський та Ердоган обговорили "перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання".
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