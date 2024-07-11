Туреччина почала працювати над відновленням "зернової угоди"

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня, на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Під час переговорів він повідомив, що почав роботу з відновлення "зернової угоди".
Головні тези:
- Президенти Туреччини та України обговорили ситуацію у регіоні та українсько-російську війну.
- Туреччина підтримує Україну в боротьбі за мир та відновлення зернової ініціативи в Чорномор'ї.
- Зеленський наголосив на силі України у поверненні кримських татар і спробах забезпечення продовольчої безпеки.
- Росія заявила про вихід з "зернової угоди" через невиконання вимог у липні минулого року.
- Україна готується до проведення конференції в Туреччині щодо продовольчої безпеки та свободи судноплавства підтримки миру.
Про що говорили Ердоган та Зеленський
Як повідомляється, Зеленський та Ердоган обговорили "перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання".
Президент Туреччини також наголосив, що його країна готова до "будь-якої ініціативи, зокрема посередництва, щоб закласти основу для миру".
Про зустріч з Ердоганом також повідомив й Зеленський.
Він додав, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень саміту миру.
Що відомо про "зернову угоду"
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.
Після того дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору".
А у липні минулого року Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.
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