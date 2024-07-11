Туреччина почала працювати над відновленням "зернової угоди"

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня, на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Під час переговорів він повідомив, що почав роботу з відновлення "зернової угоди".

Про що говорили Ердоган та Зеленський

Як повідомляється, Зеленський та Ердоган обговорили "перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання".

Заявивши, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити українсько-російську війну справедливим миром. Президент Ердоган додав, що розпочалися зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи, — зазначили в канцелярії Ердогана. Поширити

Президент Туреччини також наголосив, що його країна готова до "будь-якої ініціативи, зокрема посередництва, щоб закласти основу для миру".

Про зустріч з Ердоганом також повідомив й Зеленський.

Президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу, — зазначив глава держави. Поширити

Він додав, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень саміту миру.

Що відомо про "зернову угоду"

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Після того дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору".

А у липні минулого року Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.