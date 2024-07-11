Турция начала работать над возобновлением "зернового соглашения"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля, на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В ходе переговоров он сообщил, что начал работу по возобновлению "зернового соглашения".
Главные тезисы
- Президенты Турции и Украины обсудили ситуацию в регионе и украинско-российскую войну.
- Турция поддерживает Украину в борьбе за мир и возобновление зерновой инициативы в Черноморье.
- Зеленский отметил силу Украины в возвращении крымских татар и попытках обеспечения продовольственной безопасности.
- Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за невыполнения требований в июле прошлого года.
- Украина готовится к проведению конференции в Турции по продовольственной безопасности и свободе судоходства по поддержанию мира.
О чем говорили Эрдоган и Зеленский
Как сообщается, Зеленский и Эрдоган обсудили "течение украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".
Президент Турции также подчеркнул, что его страна готова к "любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы заложить основу для мира".
О встрече с Эрдоганом также сообщил Зеленский.
Он добавил, что Украина готовится провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений саммита мира.
Что известно о "зерновом соглашении"
Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.
После этого действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора".
А в июле прошлого года Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.
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