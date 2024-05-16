Як Росія заробляє мільярди в ЄС завдяки Туреччині — дані Politico

Туреччина навчилася маскувати російську нафту під власну. Після цього вона експортує її до ЄС, чим дає можливість Кремлю заробляти мільярди євро на війну проти України.
Туреччина та РФ знайшли лазівку в західних санкціях
Як вдалося дізнатися Politico, саме Туреччина останнім часом встигла перетворитися на стратегічну зупинку для російських паливних продуктів, які потім постачають у ЄС.
Журналісти та західні аналітики дійшли висновку, що протягом минулого року Анкара збільшила свої закупівлі в Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями.
Що також важливо розуміти, саме за цей же період турецький експорт палива до ЄС підскочив на 107%.
Анкарі та Москві вдається обдурювати Європу, адже вони знайшли ще одну лазівку в санкціях.
Варто звернути увагу на те, що попри обмеження існує дозвіл на імпорт в ЄС "змішаного" палива, якщо воно маркується як неросійське.
Скільки уже встигла заробити РФ у Європі
Журналісти дійшли висновку, що така схема принесла Кремля до 3 млрд євро тільки з трьох портів (Джейхан, Мармара-Ереглісі та Мерсін) за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.
Окрім того, вказано, що протягом останнього року порт встиг прийняти близько 22 млн барелів палива, 92% яких надійшло з країни-агресорки РФ.
За словами аналітиків, це втричі більше, ніж він імпортував з Росії два роки тому.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-