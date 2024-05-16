Як Росія заробляє мільярди в ЄС завдяки Туреччині — дані Politico
Категорія
Економіка
Дата публікації

Як Росія заробляє мільярди в ЄС завдяки Туреччині — дані Politico

нафтовий танкер
Джерело:  Politico

Туреччина навчилася маскувати російську нафту під власну. Після цього вона експортує її до ЄС, чим дає можливість Кремлю заробляти мільярди євро на війну проти України.

Туреччина та РФ знайшли лазівку в західних санкціях

Як вдалося дізнатися Politico, саме Туреччина останнім часом встигла перетворитися на стратегічну зупинку для російських паливних продуктів, які потім постачають у ЄС.

Журналісти та західні аналітики дійшли висновку, що протягом минулого року Анкара збільшила свої закупівлі в Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями.

Що також важливо розуміти, саме за цей же період турецький експорт палива до ЄС підскочив на 107%.

Це не означає, що кожна партія палива, яка прибуває до ЄС з Туреччини, є російською. Туреччина має нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день. І турецькі фірми також, ймовірно, перепродують частину неросійського палива до ЄС, — пояснює Politico.

Анкарі та Москві вдається обдурювати Європу, адже вони знайшли ще одну лазівку в санкціях.

Варто звернути увагу на те, що попри обмеження існує дозвіл на імпорт в ЄС "змішаного" палива, якщо воно маркується як неросійське.

Скільки уже встигла заробити РФ у Європі

Журналісти дійшли висновку, що така схема принесла Кремля до 3 млрд євро тільки з трьох портів (Джейхан, Мармара-Ереглісі та Мерсін) за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.

Південно-східний порт Джейхан, до прикладу, має обмежене автомобільне та залізничне сполучення з нафтопереробними заводами, що дає йому мало засобів для отримання великих поставок палива, окрім танкерів, що стоять біля його причалів, — пише видання.

Окрім того, вказано, що протягом останнього року порт встиг прийняти близько 22 млн барелів палива, 92% яких надійшло з країни-агресорки РФ.

За словами аналітиків, це втричі більше, ніж він імпортував з Росії два роки тому.

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