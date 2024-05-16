Как Россия зарабатывает миллиарды в ЕС благодаря Турции — данные Politico

Турция научилась маскировать российскую нефть под свою. После этого она экспортирует ее в ЕС, чем позволяет Кремлю зарабатывать миллиарды евро на войну против Украины.
Турция и РФ нашли лазейку в западных санкциях
Как удалось узнать Politico, именно Турция в последнее время успела превратиться в стратегическую остановку для российских топливных продуктов, которые затем поставляются в ЕС.
Журналисты и западные аналитики пришли к выводу, что в течение прошлого года Анкара увеличила свои закупки у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
Что также важно понимать, именно за этот же период турецкий экспорт топлива в ЕС подскочил на 107%.
Анкаре и Москве удается обманывать Европу, ведь они обнаружили еще одну лазейку в санкциях.
Следует обратить внимание на то, что, несмотря на ограничения, существует разрешение на импорт в ЕС "смешанного" топлива, если оно маркируется как нероссийское.
Сколько успела заработать РФ в Европе
Журналисты пришли к выводу, что такая схема принесла Кремлю около 3 млрд евро только из трех портов (Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин) за 12 месяцев после того, как ЕС запретил российское топливо в феврале 2023 года.
Кроме того, указано, что за последний год порт успел принять около 22 млн баррелей топлива, 92% которых поступило из страны-агрессорки РФ.
По словам аналитиков, это в три раза больше, чем он импортировал из России два года назад.
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