Как Россия зарабатывает миллиарды в ЕС благодаря Турции — данные Politico
Категория
Экономика
Дата публикации

Как Россия зарабатывает миллиарды в ЕС благодаря Турции — данные Politico

танкер
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Источник:  Politico

Турция научилась маскировать российскую нефть под свою. После этого она экспортирует ее в ЕС, чем позволяет Кремлю зарабатывать миллиарды евро на войну против Украины.

Турция и РФ нашли лазейку в западных санкциях

Как удалось узнать Politico, именно Турция в последнее время успела превратиться в стратегическую остановку для российских топливных продуктов, которые затем поставляются в ЕС.

Журналисты и западные аналитики пришли к выводу, что в течение прошлого года Анкара увеличила свои закупки у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Что также важно понимать, именно за этот же период турецкий экспорт топлива в ЕС подскочил на 107%.

Это не означает, что каждая партия топлива, прибывающая в ЕС из Турции, является российской. Турция имеет нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать около 1 миллиона баррелей нефти в день. И турецкие фирмы также, вероятно, перепродают часть нероссийского топлива в ЕС, — объясняет Politico.

Анкаре и Москве удается обманывать Европу, ведь они обнаружили еще одну лазейку в санкциях.

Следует обратить внимание на то, что, несмотря на ограничения, существует разрешение на импорт в ЕС "смешанного" топлива, если оно маркируется как нероссийское.

Сколько успела заработать РФ в Европе

Журналисты пришли к выводу, что такая схема принесла Кремлю около 3 млрд евро только из трех портов (Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин) за 12 месяцев после того, как ЕС запретил российское топливо в феврале 2023 года.

Юго-восточный порт Джейхан, к примеру, имеет ограниченное автомобильное и железнодорожное сообщение с нефтеперерабатывающими заводами, что дает ему мало средств для получения больших поставок топлива, кроме танкеров, стоящих у его причалов, — пишет издание.

Кроме того, указано, что за последний год порт успел принять около 22 млн баррелей топлива, 92% которых поступило из страны-агрессорки РФ.

По словам аналитиков, это в три раза больше, чем он импортировал из России два года назад.

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