Турция ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в 2022 году.

Что означает ратификация соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией

Отмечается, что страны подписали соглашение еще 3 февраля 2022, накануне масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину.

Подчеркивается, что в 2023 году объем двусторонней торговли между Украиной и Турцией составил 7,3 млрд долларов.

По словам министра торговли Турции Омера Болата, во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко 1 августа, благодаря ратификации соглашения по зоне свободной торговли между странами объем торговли вырастет до 10 млрд долларов.

Турецкий министр подчеркнул, что его страна продолжит расширять сотрудничество с Украиной и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.

Турецкие компании будут активно участвовать в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины, которую мы совместно подписали в Стамбуле в январе этого года, - подчеркнул Болат. Поделиться

Как отметила Свириденко, завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.

Что известно об участии Турции в возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля, на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В ходе переговоров он сообщил, что начал работу по возобновлению "зернового соглашения".

Как сообщается, Зеленский и Эрдоган обсудили "течение украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".