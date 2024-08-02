Турция окончательно утвердила соглашение о свободной торговле с Украиной
Категория
Экономика
Дата публикации

Турция окончательно утвердила соглашение о свободной торговле с Украиной

Флаг Турции
Читати українською

Турция ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в 2022 году.

Главные тезисы

  • Ратификация Турцией соглашения о свободной торговле с Украиной способствует увеличению объемов двусторонних торговых связей до 10 миллиардов долларов.
  • Это соглашение также обеспечит позитивные изменения в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины.
  • Ратификация договора способствует объединению черноморских стран в единое экономическое пространство с взаимовыгодными перспективами для региона.
  • Турция и Украина планируют возобновить зерновое соглашение, что содействует развитию экспорта украинского зерна через Черное море.
  • Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского на саммите НАТО обозначила начало работ по повышению торговли и инвестиций между странами.

Что означает ратификация соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией

Отмечается, что страны подписали соглашение еще 3 февраля 2022, накануне масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину.

Подчеркивается, что в 2023 году объем двусторонней торговли между Украиной и Турцией составил 7,3 млрд долларов.

По словам министра торговли Турции Омера Болата, во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко 1 августа, благодаря ратификации соглашения по зоне свободной торговли между странами объем торговли вырастет до 10 млрд долларов.

Турецкий министр подчеркнул, что его страна продолжит расширять сотрудничество с Украиной и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.

Турецкие компании будут активно участвовать в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины, которую мы совместно подписали в Стамбуле в январе этого года, - подчеркнул Болат.

Как отметила Свириденко, завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.

Что известно об участии Турции в возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля, на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В ходе переговоров он сообщил, что начал работу по возобновлению "зернового соглашения".

Как сообщается, Зеленский и Эрдоган обсудили "течение украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Как Россия зарабатывает миллиарды в ЕС благодаря Турции — данные Politico
танкер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Турция предупредила Кремль о запланированном теракте ИГИЛ в Москве
ИГИЛ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Турция начала работать над возобновлением "зернового соглашения"
Владимир Зеленский
Турция начала работать над возобновлением "зернового соглашения"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?