Турция ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в 2022 году.
Главные тезисы
- Ратификация Турцией соглашения о свободной торговле с Украиной способствует увеличению объемов двусторонних торговых связей до 10 миллиардов долларов.
- Это соглашение также обеспечит позитивные изменения в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины.
- Ратификация договора способствует объединению черноморских стран в единое экономическое пространство с взаимовыгодными перспективами для региона.
- Турция и Украина планируют возобновить зерновое соглашение, что содействует развитию экспорта украинского зерна через Черное море.
- Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского на саммите НАТО обозначила начало работ по повышению торговли и инвестиций между странами.
Что означает ратификация соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией
Отмечается, что страны подписали соглашение еще 3 февраля 2022, накануне масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину.
Подчеркивается, что в 2023 году объем двусторонней торговли между Украиной и Турцией составил 7,3 млрд долларов.
По словам министра торговли Турции Омера Болата, во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко 1 августа, благодаря ратификации соглашения по зоне свободной торговли между странами объем торговли вырастет до 10 млрд долларов.
Турецкий министр подчеркнул, что его страна продолжит расширять сотрудничество с Украиной и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.
Как отметила Свириденко, завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.
Что известно об участии Турции в возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля, на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В ходе переговоров он сообщил, что начал работу по возобновлению "зернового соглашения".
Как сообщается, Зеленский и Эрдоган обсудили "течение украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".
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