Турция оказывает России поддержку в частичном возвращении на газовый рынок ЕС, что возвращает угрозу зависимости европейских стран от российского газа.
Главные тезисы
- Турция поддерживает Россию в возвращении на газовый рынок ЕС, увеличивая зависимость стран Европы от российского газа.
- Европейский союз имеет возможность заменить российский газ импортом СПГ из других стран для уменьшения рисков и повышения энергетической безопасности.
- Поддержка Турции по укреплению российского влияния на газовый рынок ЕС может угрожать развитию альтернативных источников энергии в регионе.
- Отказ ЕС от российского газа через Турецкий поток способствует энергетической диверсификации и защите от рисков монополии.
- Европа должна рассмотреть возможность отказа от поставок российского газа через Турцию и обратить внимание на диверсификацию и альтернативные источники энергии.
Как Турция помогает России вернуться на европейский газовый рынок
В материале издания отмечается, что на прошлой неделе Турция заявила о новом газовом проекте, этаком условно "Турецкий поток-2".
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что турецкий газовый монополист BOTAŞ сможет поставлять в ЕС около 7-8 миллиардов кубометров через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь", то есть газ из разных источников.
Номинально, эта смесь будет состоять из 40% российского газа, однако доля голубого топлива страны-агрессорки может быть значительно больше.
Журналисты издания подчеркивают, что российские нефтяные компании уже осуществляют продажу нефтепродуктов в ЕС через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
В настоящее время "Газпром" пытается скрыто сохранить экспорт газа в ЕС.
Хотя в ЕС уже действует запрет на поставки российского сжиженного газа через европейские порты в страны Азии, по мнению авторов материала, руководство ЕС может сделать больше.
Почему ЕС должен отказаться от российского газа
Авторы публикации призывают ЕС остановить поставки российского газа через Турецкий поток.
По убеждению журналистов, отказ ЕС от российского газа не приведет к энергетическому кризису.
В частности, часть российского газа можно заменить поставками СПГ из других стран.
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