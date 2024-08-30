Турция помогает РФ усиливать влияние на газовый рынок ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Турция помогает РФ усиливать влияние на газовый рынок ЕС

Турецкий поток
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Источник:  Politico

Турция оказывает России поддержку в частичном возвращении на газовый рынок ЕС, что возвращает угрозу зависимости европейских стран от российского газа.

Главные тезисы

  • Турция поддерживает Россию в возвращении на газовый рынок ЕС, увеличивая зависимость стран Европы от российского газа.
  • Европейский союз имеет возможность заменить российский газ импортом СПГ из других стран для уменьшения рисков и повышения энергетической безопасности.
  • Поддержка Турции по укреплению российского влияния на газовый рынок ЕС может угрожать развитию альтернативных источников энергии в регионе.
  • Отказ ЕС от российского газа через Турецкий поток способствует энергетической диверсификации и защите от рисков монополии.
  • Европа должна рассмотреть возможность отказа от поставок российского газа через Турцию и обратить внимание на диверсификацию и альтернативные источники энергии.

Как Турция помогает России вернуться на европейский газовый рынок

В материале издания отмечается, что на прошлой неделе Турция заявила о новом газовом проекте, этаком условно "Турецкий поток-2".

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что турецкий газовый монополист BOTAŞ сможет поставлять в ЕС около 7-8 миллиардов кубометров через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь", то есть газ из разных источников.

Номинально, эта смесь будет состоять из 40% российского газа, однако доля голубого топлива страны-агрессорки может быть значительно больше.

Журналисты издания подчеркивают, что российские нефтяные компании уже осуществляют продажу нефтепродуктов в ЕС через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Турция помогает России вернуться на европейский газовый рынок
Турецкий поток

В настоящее время "Газпром" пытается скрыто сохранить экспорт газа в ЕС.

Хотя в ЕС уже действует запрет на поставки российского сжиженного газа через европейские порты в страны Азии, по мнению авторов материала, руководство ЕС может сделать больше.

Российский газ все еще составляет 15% общего импорта газа в ЕС, даже обогнав поставки сжиженного газа США в Европу в этом году. Проще говоря, сейчас Европа тратит на российские энергоносители вдвое больше, чем на помощь Украине, говорится в материале издания.

Почему ЕС должен отказаться от российского газа

Авторы публикации призывают ЕС остановить поставки российского газа через Турецкий поток.

По убеждению журналистов, отказ ЕС от российского газа не приведет к энергетическому кризису.

В частности, часть российского газа можно заменить поставками СПГ из других стран.

Турецкий поток не только способствует дальнейшему экспорту российского газа, но и подрывает европейскую диверсификацию, наполняя рынок газом со скидкой. И этот дешевый российский газ ставит под угрозу проекты внутренней добычи в Черном море, одновременно задерживая альтернативный импорт сжиженного газа через терминалы в Греции. и Польше, что создает риск создания безвыходных активов, отмечается в материале издания.

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