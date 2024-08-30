Турция оказывает России поддержку в частичном возвращении на газовый рынок ЕС, что возвращает угрозу зависимости европейских стран от российского газа.

Как Турция помогает России вернуться на европейский газовый рынок

В материале издания отмечается, что на прошлой неделе Турция заявила о новом газовом проекте, этаком условно "Турецкий поток-2".

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что турецкий газовый монополист BOTAŞ сможет поставлять в ЕС около 7-8 миллиардов кубометров через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь", то есть газ из разных источников.

Номинально, эта смесь будет состоять из 40% российского газа, однако доля голубого топлива страны-агрессорки может быть значительно больше.

Журналисты издания подчеркивают, что российские нефтяные компании уже осуществляют продажу нефтепродуктов в ЕС через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Турецкий поток

В настоящее время "Газпром" пытается скрыто сохранить экспорт газа в ЕС.

Хотя в ЕС уже действует запрет на поставки российского сжиженного газа через европейские порты в страны Азии, по мнению авторов материала, руководство ЕС может сделать больше.

Российский газ все еще составляет 15% общего импорта газа в ЕС, даже обогнав поставки сжиженного газа США в Европу в этом году. Проще говоря, сейчас Европа тратит на российские энергоносители вдвое больше, чем на помощь Украине, говорится в материале издания. Поделиться

Почему ЕС должен отказаться от российского газа

Авторы публикации призывают ЕС остановить поставки российского газа через Турецкий поток.

По убеждению журналистов, отказ ЕС от российского газа не приведет к энергетическому кризису.

В частности, часть российского газа можно заменить поставками СПГ из других стран.