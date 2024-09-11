Полностью откажемся. В ЕС бросили новый вызов Путину

Евросоюз готов полностью отказаться от российского газа на фоне войны РФ против Украины. С таким заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Россия потеряет еще один рынок для сбыта "голубого топлива"

Политик обратила внимание на то, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года.

Кроме того, указано, что импорт от таких надежных союзников как Норвегия и Штаты продолжает расти.

Мы больше не находимся под властью трубопроводов Путина, и мы продолжаем поддерживать наших украинских партнеров по мере приближения зимы, — подчеркнула Кадри Симсон. Поделиться

Несмотря на это, по ее словам, европейские компании вправе использовать украинскую газовую инфраструктуру, поскольку на это нет санкций и есть интерес со стороны официального Киева.

Что важно понимать, в отчете о состоянии Энергетического сообщества за 2024 год указано, что цены на энергоносители более стабильны и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года.

Что об этом говорит Украина

Как уже упоминалось ранее, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Киев не планирует его пролонгировать.

Недавно глава государства Владимир Зеленский сообщил, что его команда проводит переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС.

Напомним, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке по Украине транзита нефти компании "Лукойл". Причиной послужили санкции, введенные Киевом против этой российской компании. Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Поделиться

Что важно понимать, санкции Киева в отношении российской компании "ЛУКойл" не угрожают энергетическим потокам в Венгрию.