Полностью откажемся. В ЕС бросили новый вызов Путину

Евросоюз готов полностью отказаться от российского газа на фоне войны РФ против Украины. С таким заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Главные тезисы
- Запрос на российский газ в ЕС снижается, а импорт от Норвегии и США растет.
- Украина планирует завершить контракт на транзит российского газа и ищет альтернативные источники поставок.
- Цены на энергоносители остаются стабильными и ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года.
Россия потеряет еще один рынок для сбыта "голубого топлива"
Политик обратила внимание на то, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года.
Кроме того, указано, что импорт от таких надежных союзников как Норвегия и Штаты продолжает расти.
Несмотря на это, по ее словам, европейские компании вправе использовать украинскую газовую инфраструктуру, поскольку на это нет санкций и есть интерес со стороны официального Киева.
Что важно понимать, в отчете о состоянии Энергетического сообщества за 2024 год указано, что цены на энергоносители более стабильны и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года.
Что об этом говорит Украина
Как уже упоминалось ранее, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Киев не планирует его пролонгировать.
Недавно глава государства Владимир Зеленский сообщил, что его команда проводит переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС.
Что важно понимать, санкции Киева в отношении российской компании "ЛУКойл" не угрожают энергетическим потокам в Венгрию.
К такому выводу недавно пришел официальный Брюссель.
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