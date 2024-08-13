Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна отримала транш 4,2 млрд євро від Євроcоюзу в межах програми Ukraine Facility на загальну суму 50 млрд євро.
Головні тези:
- Україна отримала транш 4,2 млрд євро від Євроcоюзу в рамках Ukraine Facility.
- Кошти будуть спрямовані на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.
- У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility, яка передбачає обсяг підтримки в 50 млрд євро.
- Єврокомісія схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро.
- Ці гроші сприятимуть у впровадженні реформ, які є необхідними для стійкості та розвитку країни.
Куди спрямують отримані 4,2 млрд євро від ЄС
Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.
Натомість військові видатки продовжать фінансувати виключно коштом власних ресурсів.
Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро і гранту — 1,5 млрд євро.
Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.
Програма Ukraine Facility
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.
У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.
Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро.
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