Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна отримала транш 4,2 млрд євро від Євроcоюзу в межах програми Ukraine Facility на загальну суму 50 млрд євро.

Куди спрямують отримані 4,2 млрд євро від ЄС

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Натомість військові видатки продовжать фінансувати виключно коштом власних ресурсів.

Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро і гранту — 1,5 млрд євро.

Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги, — додав прем’єр. Поширити

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.

Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро.