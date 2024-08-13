Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Денис Шмигаль
Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна отримала транш 4,2 млрд євро від Євроcоюзу в межах програми Ukraine Facility на загальну суму 50 млрд євро.

Головні тези:

  • Україна отримала транш 4,2 млрд євро від Євроcоюзу в рамках Ukraine Facility.
  • Кошти будуть спрямовані на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.
  • У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility, яка передбачає обсяг підтримки в 50 млрд євро.
  • Єврокомісія схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро.
  • Ці гроші сприятимуть у впровадженні реформ, які є необхідними для стійкості та розвитку країни.

Куди спрямують отримані 4,2 млрд євро від ЄС

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Натомість військові видатки продовжать фінансувати виключно коштом власних ресурсів.

Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро і гранту — 1,5 млрд євро.

Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги, — додав прем’єр.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.

Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро.

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