Україна отримала транш від МВФ у розмірі 2,2 млрд дол

Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду на 2,2 млрд дол за програмою на 2023-2027 роки обсягом майже 16 млрд доларів.

Що відомо про новий транш МВФ Україні

Як зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, це частина коштів, передбачених механізмом розширеного фінансування (EFF) обсягом 16 млрд дол.

Як зазначив Шмигаль, щоб їх отримати, Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у двосторонніх відносинах з МВФ.

Переказана сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Програма з МВФ

Угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. У рамках програми вже отримано п’ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні та останній транш на 2,2 млрд доларів липні. У 2024 році Україна розраховує отримати ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

Останній транш отримано за рішенням Ради директорів МВФ, яке було ухвалено 28 червня.

У підсумку загальна міжнародна допомога Україні з початку року досягла 16 млрд доларів.

У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року. Водночас МВФ розробив негативний сценарій для економіки України у разі затяжної війни. На цей випадок загальне фінансування України збільшиться до 140,7 млрд доларів.

Під час війни усі зібрані в Україні податки йдуть на військові потреби. Соціальні видатки фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.