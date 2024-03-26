Україна сьогодні, 26 березня, отримала від Міжнародного валютного фонду новий транш у розмірі 880 млн доларів. Це третій транш фінансової підтримки у рамках програми розширеного фінансування EFF.

Україна отримала новий транш від МВФ

Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні витрати та підтримувати макрофінансову стабільність. Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами. Вже готуємось до наступного перегляду програми, – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Поширити

За його словами, Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми.

Які умови МВФ зобов'язалася виконати Україна

Нова чотирирічна програма МВФ для України на суму орієнтовно 15 млрд доларів передбачає виділення 4,5 млрд до кінця року або 5,5 млрд протягом найближчих 12 місяців.

За словами одного з чиновників, який представляє Україну на переговорах, для досягнення фінального рішення щодо програми залишилося узгодити технічні деталі – це розраховують зробити протягом кількох найближчих днів.

Видання також має інформацію про те, які умови МВФ зобов'язалася виконати Україна.

Так, ключове нововведення, якого не було в попередніх програмах, — це середньострокова стратегія доходів на п'ять років. Тобто це щось подібне до плану податкових доходів, на які найближчими роками спиратиметься держбюджет.

Друга умова – неприпустимість емісійного фінансування дефіциту держбюджету, а натомість більш активне залучення грошей урядом на внутрішньому борговому ринку.

Крім того, Кабмін має переглянути макропараметри, на яких побудовано бюджет-2023. За словами одного з урядовців, йдеться, зокрема, про показник середньорічного курсу долара (зараз він 42,2 грн). Враховуючи, що зараз роздрібний курс тримається нижче 39 грн за долар, бюджетний показник теж має бути меншим.

Як і в попередніх програмах, окремий блок умов пов'язаний з боротьбою з корупцією. За словами співрозмовника видання, цього разу йдеться про перезавантаження Бюро економічної безпеки.