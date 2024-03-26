Украина сегодня, 26 марта, получила от Международного валютного фонда новый транш в размере 880 млн. долларов. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Украина получила новый транш от МВФ

Денежные средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность. Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему просмотру программы, — написал премьер-министр Денис Шмигаль. Поделиться

По его словам, Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему просмотру программы.

Какие условия МВФ обязалась выполнить Украина

Новая четырехлетняя программа МВФ для Украины на сумму ориентировочно 15 млрд долларов предполагает выделение 4,5 млрд до конца года или 5,5 млрд в течение ближайших 12 месяцев.

По словам одного из чиновников, представляющего Украину на переговорах, для достижения финального решения по программе осталось согласовать технические детали — это рассчитывают сделать в течение нескольких ближайших дней.

Издание также располагает информацией о том, какие условия МВФ обязалась выполнить Украина.

Да, ключевое нововведение, которого не было в предыдущих программах, — это среднесрочная стратегия доходов на пять лет. То есть это нечто вроде плана налоговых доходов, на которые в ближайшие годы будет опираться госбюджет.

Второе условие — недопустимость эмиссионного финансирования дефицита госбюджета, а более активное привлечение денег правительством на внутреннем долговом рынке.

Кроме того, Кабмин должен посмотреть макропараметры, на которых построен бюджет-2023. По словам одного из чиновников, речь идет, в частности, о показателе среднегодового курса доллара (сейчас он 42,2 грн). Учитывая, что сейчас розничный курс держится ниже 39 грн за доллар, бюджетный показатель тоже должен быть меньше.

Как и в предыдущих программах, отдельный блок условий связан с борьбой с коррупцией. По словам собеседника, в этот раз речь идет о перезагрузке Бюро экономической безопасности.