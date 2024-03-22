МВФ одобрил транш для Украины в размере почти 900 млн долл

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF.
Украина получит новый транш от МВФ
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, Украина ожидает следующего транша финансовой поддержки объемом около 880 млн долларов.
Глава правительства подчеркнул, что одобрение третьего пересмотра программы является результатом выполнения Украиной своих обязательств перед партнерами.
В Министерстве финансов отметили, что Украина выполнила все четыре структурных маяка, предусмотренных к третьему пересмотру:
была принята Национальная стратегия доходов;
разработана дорожная карта управления государственными инвестициями;
наработаны мероприятия по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года при такой необходимости;
принято законодательство для усиления институциональной автономности и эффективности САП.
Всего в рамках программы МВФ EFF в госбюджет Украины уже поступило три транша общим объемом около 4,5 млрд долл.. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долл. бюджетной помощи Украине.
Что известно о программе МВФ для Украины
Соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долл. было одобрено 31 марта 2023 года.
Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долл. по программе на 2023-2027 годы.
МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.
Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.
Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долл. до 2027 года.
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