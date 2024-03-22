МВФ одобрил транш для Украины в размере почти 900 млн долл

Украина получит новый транш от МВФ

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, Украина ожидает следующего транша финансовой поддержки объемом около 880 млн долларов.

Глава правительства подчеркнул, что одобрение третьего пересмотра программы является результатом выполнения Украиной своих обязательств перед партнерами.

Ожидаем следующего транша финансовой поддержки объемом около 880 млн долларов. Это средства для покрытия важнейших бюджетных расходов. Они помогут нам и дальше сохранять макрофинансовую стабильность. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

В Министерстве финансов отметили, что Украина выполнила все четыре структурных маяка, предусмотренных к третьему пересмотру:

была принята Национальная стратегия доходов;

разработана дорожная карта управления государственными инвестициями;

наработаны мероприятия по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года при такой необходимости;

принято законодательство для усиления институциональной автономности и эффективности САП.

Всего в рамках программы МВФ EFF в госбюджет Украины уже поступило три транша общим объемом около 4,5 млрд долл.. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долл. бюджетной помощи Украине.

Что известно о программе МВФ для Украины

Соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долл. было одобрено 31 марта 2023 года.

Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долл. по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долл. до 2027 года.