МВФ схвалив транш для України у розмірі майже 900 млн дол

Україна отримає новий транш від МВФ

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів.

Глава уряду наголосив, що схвалення третього перегляду програми є результатом виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами.

Очікуємо на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів. Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

У Міністерстві фінансів зауважили, що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду:

було ухвалено Національну стратегію доходів;

розроблено дорожню карту управління державними інвестиціями;

напрацьовано заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби;

ухвалено законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності САП.

Загалом у рамках програми МВФ EFF до держбюджету України вже надійшли три транші загальним обсягом близько 4,5 млрд дол.. У 2024 році програма передбачає 5,4 млрд дол бюджетної допомоги Україні.

Що відомо про програму МВФ для України

Угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд дол була схвалена 31 березня 2023 року.

Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн дол за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд дол до 2027 року.