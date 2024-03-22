МВФ схвалив транш для України у розмірі майже 900 млн дол

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.
Україна отримає новий транш від МВФ
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 млн доларів.
Глава уряду наголосив, що схвалення третього перегляду програми є результатом виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами.
У Міністерстві фінансів зауважили, що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду:
було ухвалено Національну стратегію доходів;
розроблено дорожню карту управління державними інвестиціями;
напрацьовано заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби;
ухвалено законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності САП.
Загалом у рамках програми МВФ EFF до держбюджету України вже надійшли три транші загальним обсягом близько 4,5 млрд дол.. У 2024 році програма передбачає 5,4 млрд дол бюджетної допомоги Україні.
Що відомо про програму МВФ для України
Угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд дол була схвалена 31 березня 2023 року.
Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн дол за програмою на 2023-2027 роки.
МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.
Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд дол до 2027 року.
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