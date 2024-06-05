На засіданні Ради директорів Міжнародного валютного фонду буде оцінено, наскільки Україна виконала умови для програми розширеного фінансування. Умови включають фінансову інклюзію, що є однією з умов для схвалення отримання чергового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.
Головні тези:
- Україна може отримати транш на 2,2 млрд долара від МВФ після успішного виконання умов програми розширеного фінансування, включаючи фінансову інклюзію.
- НБУ спільно з експертами МВФ та Світового банку розробляє політичні заходи для підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні.
- Україна продовжує залучати фінансову допомогу від міжнародних партнерів, включаючи отримання позики від Республіки Корея та підтримку українських аграріїв від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
- До затвердження позички від Банку розвитку Ради Європи на реалізацію проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене майно" Україна прийняла рішення про залучення фінансової підтримки на суму 100 мільйонів євро.
Коли Україна може отримати транш на 2,2 млрд дол
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна успішно виконала всі вимоги до четвертого перегляду програми. Зокрема, структурні маяки та кількісні критерії ефективності.
За його словами, кошти, які надходитимуть, будуть використані для фінансування бюджетних потреб, у той час, як Національний банк зможе поповнити свої золотовалютні резерви, а бюджет отримає необхідні ресурси для покриття бюджетного дефіциту.
Для отримання наступного траншу від МВФ важливо виконати вимогу щодо фінансової інклюзії, яка має забезпечити доступ до фінансових послуг для всіх українців незалежно від їх місця проживання.
Це охоплює такі аспекти, як реінтеграція територій та ветеранів, а також адаптація до нових реалій, обумовлених міграційними процесами. НБУ планує спільно з експертами МВФ та Світового банку розробити відповідні політичні заходи, щоб підвищити рівень фінансової інклюзії.
Інша допомога від партнерів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує залучати фінансову допомогу від міжнародних партнерів.
Серед останніх рішень, які були ухвалені:
Схвалено проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Республікою Корея, що дозволить отримати позику до 2,1 мільярда доларів від Фонду економічного розвитку та співробітництва Кореї.
Розподілено кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту ARІSE, що складає 2,4 мільярда гривень на підтримку українських аграріїв. Це включає кредитні гарантії для стимулювання кредитування малих і середніх сільгоспвиробників, а також гранти для невеликих господарств.
Прийнято рішення про залучення позики від Банку розвитку Ради Європи на суму 100 мільйонів євро на реалізацію проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене майно".
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