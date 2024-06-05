На засіданні Ради директорів Міжнародного валютного фонду буде оцінено, наскільки Україна виконала умови для програми розширеного фінансування. Умови включають фінансову інклюзію, що є однією з умов для схвалення отримання чергового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Коли Україна може отримати транш на 2,2 млрд дол

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна успішно виконала всі вимоги до четвертого перегляду програми. Зокрема, структурні маяки та кількісні критерії ефективності.

За його словами, кошти, які надходитимуть, будуть використані для фінансування бюджетних потреб, у той час, як Національний банк зможе поповнити свої золотовалютні резерви, а бюджет отримає необхідні ресурси для покриття бюджетного дефіциту.

Для отримання наступного траншу від МВФ важливо виконати вимогу щодо фінансової інклюзії, яка має забезпечити доступ до фінансових послуг для всіх українців незалежно від їх місця проживання.

Це охоплює такі аспекти, як реінтеграція територій та ветеранів, а також адаптація до нових реалій, обумовлених міграційними процесами. НБУ планує спільно з експертами МВФ та Світового банку розробити відповідні політичні заходи, щоб підвищити рівень фінансової інклюзії.

Інша допомога від партнерів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує залучати фінансову допомогу від міжнародних партнерів.

Серед останніх рішень, які були ухвалені: