МВФ озвучил условия получения Украиной транша на 2,2 млрд долл

На заседании Совета директоров Международного валютного фонда будут оценены, насколько Украина выполнила условия для программы расширенного финансирования. Условия включают финансовую инклюзию, являющуюся одним из условий для одобрения получения очередного транша в размере 2,2 миллиарда долларов.
Главные тезисы
- Украина может получить транш на 2,2 млрд долларов от МВФ после успешного выполнения условий программы расширенного финансирования, включая финансовую инклюзию.
- НБУ совместно с экспертами МВФ и Всемирного банка разрабатывает политические меры по повышению уровня финансовой инклюзии в Украине.
- Украина продолжает привлекать финансовую помощь от международных партнеров, включая получение ссуды от Республики Корея и поддержку украинских аграриев от Международного банка реконструкции и развития.
- До утверждения ссуды от Банка развития Совета Европы на реализацию проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество" Украина приняла решение о привлечении финансовой поддержки на сумму 100 миллионов евро.
Когда Украина может получить транш на 2,2 млрд долл.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украина успешно выполнила все требования к четвертому пересмотру программы. В частности, структурные маяки и количественные критерии эффективности.
По его словам, поступающие средства будут использованы для финансирования бюджетных нужд, в то время как Национальный банк сможет пополнить свои золотовалютные резервы, а бюджет получит необходимые ресурсы для покрытия бюджетного дефицита.
Для получения следующего транша от МВФ важно выполнить требование финансовой инклюзии, которая должна обеспечить доступ к финансовым услугам для всех украинцев независимо от их места жительства.
Это включает такие аспекты, как реинтеграция территорий и ветеранов, а также адаптация к новым реалиям, обусловленным миграционными процессами. НБУ намерен совместно с экспертами МВФ и Всемирного банка разработать соответствующие политические меры, чтобы повысить уровень финансовой инклюзии.
Другая помощь от партнеров
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина продолжает привлекать финансовую помощь от международных партнёров.
Среди последних решений, принятых:
Одобрен проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Республикой Корея, что позволит получить ссуду до 2,1 миллиарда долларов от Фонда экономического развития и сотрудничества Кореи.
Распределены средства Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта ARISE, который составляет 2,4 миллиарда гривен в поддержку украинских аграриев. Это включает в себя кредитные гарантии для стимулирования кредитования малых и средних сельхозпроизводителей, а также гранты для небольших хозяйств.
Принято решение о привлечении займа от Банка развития Совета Европы на сумму 100 миллионов евро на реализацию проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество".
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