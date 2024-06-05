МВФ озвучил условия получения Украиной транша на 2,2 млрд долл

На заседании Совета директоров Международного валютного фонда будут оценены, насколько Украина выполнила условия для программы расширенного финансирования. Условия включают финансовую инклюзию, являющуюся одним из условий для одобрения получения очередного транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

Когда Украина может получить транш на 2,2 млрд долл.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украина успешно выполнила все требования к четвертому пересмотру программы. В частности, структурные маяки и количественные критерии эффективности.

По его словам, поступающие средства будут использованы для финансирования бюджетных нужд, в то время как Национальный банк сможет пополнить свои золотовалютные резервы, а бюджет получит необходимые ресурсы для покрытия бюджетного дефицита.

Для получения следующего транша от МВФ важно выполнить требование финансовой инклюзии, которая должна обеспечить доступ к финансовым услугам для всех украинцев независимо от их места жительства.

Это включает такие аспекты, как реинтеграция территорий и ветеранов, а также адаптация к новым реалиям, обусловленным миграционными процессами. НБУ намерен совместно с экспертами МВФ и Всемирного банка разработать соответствующие политические меры, чтобы повысить уровень финансовой инклюзии.

Другая помощь от партнеров

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина продолжает привлекать финансовую помощь от международных партнёров.

Среди последних решений, принятых: