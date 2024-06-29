МВФ вимагатиме змін у Митному кодексі України. Про що йдеться

Міжнародний валютний фонд (МВФ) додасть вимогу до України щодо внесення змін до Митного кодексу, щоб посилити боротьбу з корупцією.
Головні тези:
- Міжнародний валютний фонд вимагає в України змін в Митному кодексі для посилення боротьби з корупцією.
- Україні необхідно відповідати законодавству Європейського Союзу та зміцнювати доброчесність персоналу у митниці.
- Боротьба з корупцією сприятиме можливості вступу України до ЄС та НАТО та міжнародній фінансовій допомозі.
- Заходи МВФ передбачають проведення зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро та інші реформи для забезпечення економічної стабільності.
- Останній транш від МВФ на суму 2,2 млрд дол підтримає критичні видатки бюджету та соціальні програми в Україні.
МВФ вимагає в України посилення боротьби з корупцією
Україні потрібно буде привести свої митні операції у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зміцнити доброчесність персоналу та запровадити прозорий процес найняття персоналу.
Зазначається, що Україна має продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, яка підірвала її економіку з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році, щоб підтримувати надходження мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги, поки країна третій рік бореться з повномасштабним вторгненням Росії. При цьому ефективні зусилля по боротьбі з хабарництвом також необхідні для потенційного вступу України до ЄС і НАТО.
Крім того, меморандум МВФ додатково передбачає проведення першого в історії зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) незалежними аудиторами, обраними міжнародними партнерами, до кінця вересня.
Зовнішній аудит НАБУ має бути завершено в найкоротші терміни, а його результати використані для підвищення підзвітності та ефективності роботи бюро.
Інші заходи, які повинен здійснити уряд України, включають:
Посилення кримінально-процесуального кодексу, створення нового вищого адміністративного суду.
Короткострокові заходи податкової політики, які мають бути зосереджені на збільшенні надходжень від акцизів та впорядкуванні податкових пільг.
У Фонді також наполягають на продовженні "обережної лібералізації" валютного контролю, щоб дозволити обмінному курсу України коригуватися та реагувати на внутрішні та зовнішні потрясіння, що сприяє підтримці зовнішньої стабільності. МВФ бачить можливості для подальшого пом’якшення монетарної політики, враховуючи "все ще високі реальні процентні ставки".
Новий транш МВФ для України
28 червня Правління директорів Міжнародного валютного фонду схвалило новий транш для України обсягом близько 2,2 млрд дол.
Згодом цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це кошти, які "допомагають нашому Уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів".
До сьогодні в жодній програмі з МВФ Україна не проходила чотири перегляди. Це свідчення того, як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу. Вдячні директору МВФ Крісталіні Георгієвій та всій команді за цю підтримку. Готуємось до п'ятого перегляду програми з МВФ восени.
З урахуванням останнього пакета загальний обсяг виділених Україні кредитних коштів МВФ сягне 7,6 млрд дол. При цьому країна зможе отримати кошти негайно. Їх буде спрямовано на підтримку бюджету.
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