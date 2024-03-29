Експерти заявили про можливість МВФ частково списати борг України

Аналіз боргової стійкості (DSA) України, який провів Міжнародним валютним фондом за час останнього, третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, може вказувати на часткове списання державного боргу.
МВФ може частково списати борг України вже цього року
Зазначається, що у документах прямої згадки про часткове списання боргу немає. Однак МВФ заявляє про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році.
Чому МВФ допускає часткове списання боргу
Враховуючи ситуацію, можна зробити висновок, що МВФ допускає часткове списання боргу.
Однак аналітик групи ICU Михайло Демків зазначив, що висновок МВФ написаний так розпливчасто, що з нього не можна чітко визначити параметри реструктуризації, однак ринок чекає на списання боргу.
МВФ бачить потенціал списання державного боргу України цього року приблизно на $15 млрд.
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