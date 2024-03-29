Експерти заявили про можливість МВФ частково списати борг України

Аналіз боргової стійкості (DSA) України, який провів Міжнародним валютним фондом за час останнього, третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, може вказувати на часткове списання державного боргу.

МВФ може частково списати борг України вже цього року

Зазначається, що у документах прямої згадки про часткове списання боргу немає. Однак МВФ заявляє про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році.

МВФ бачить наш державний борг стійким при коефіцієнті борг/ВВП на рівні 82% у 2028 році. При цьому МВФ прогнозує, що без реструктуризації держборг України зросте до 91,2% ВВП у 2028 році, — а отже, для досягнення стійкості Україні варто зменшити цей борг на 9,2% від ВВП, або приблизно на $21 млрд, — сказав керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій. Поширити

Чому МВФ допускає часткове списання боргу

Враховуючи ситуацію, можна зробити висновок, що МВФ допускає часткове списання боргу.

Із цього можна зробити висновок, що МВФ бачить потенціал списання державного боргу цього року приблизно на $15 млрд. Це дуже велика сума, якщо врахувати, що основним об'єктом такого списання мають стати єврооблігації, загальна сума випуску яких становить $21,2 млрд, — сказав він. Поширити

Однак аналітик групи ICU Михайло Демків зазначив, що висновок МВФ написаний так розпливчасто, що з нього не можна чітко визначити параметри реструктуризації, однак ринок чекає на списання боргу.

МВФ бачить потенціал списання державного боргу України цього року приблизно на $15 млрд.