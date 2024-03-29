Эксперты заявили о возможности МВФ частично списать долг Украины

Анализ долговой устойчивости (DSA) Украины, проведённый Международным валютным фондом за время последнего, третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, может указывать на частичное списание государственного долга.

МВФ может частично списать долг Украины уже в этом году

Отмечается, что в документах прямого упоминания о частичном списании долга нет. Однако МВФ заявляет о необходимости снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году.

МВФ видит наш государственный долг устойчивым при коэффициенте долг/ВВП на уровне 82% в 2028 году. При этом МВФ прогнозирует, что без реструктуризации госдолг Украины вырастет до 91,2% ВВП в 2028 году, а значит, для достижения устойчивости Украине следует снизить этот долг на 9,2% от ВВП, или примерно на $21 млрд, — сказал руководитель. аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Поделиться

Почему МВФ допускает частичное списание долга

Учитывая ситуацию, можно заключить, что МВФ допускает частичное списание долга.

Из этого можно заключить, что МВФ видит потенциал списания государственного долга в этом году примерно на $15 млрд. Это очень большая сумма, если учесть, что основным объектом такого списания должны стать еврооблигации, общая сумма выпуска которых составляет $21,2 млрд, — сказал он. Поделиться

Однако аналитик группы ICU Михаил Демкив отметил, что заключение МВФ написано так расплывчато, что из него нельзя четко определить параметры реструктуризации, однако рынок ожидает списания долга.

МВФ видит потенциал списания государственного долга в этом году примерно на $15 млрд.