МВФ потребует изменений в Таможенном кодексе Украины. О чем идет речь

Международный валютный фонд (МВФ) потребует у Украины внести изменения в Таможенный кодекс, чтобы усилить борьбу с коррупцией.

МВФ требует у Украины усиления борьбы с коррупцией

Украине нужно будет привести свои таможенные операции в соответствие с законодательством Европейского Союза, укрепить добродетель персонала и ввести прозрачный процесс найма персонала.

Это включает процесс отбора руководства с проверкой добродетели и существенным участием экспертов с международным опытом, который должен быть запущен до конца октября. Поделиться

Отмечается, что Украина должна продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, взорвавшей ее экономику с момента обретения страной независимости в 1991 году, чтобы поддерживать поступление миллиардов долларов международной финансовой помощи, пока страна третий год борется с полномасштабным вторжением России. При этом эффективные усилия по борьбе со взяточничеством также необходимы для потенциального вступления Украины в ЕС и НАТО.

Меморандум МВФ дополнительно предусматривает проведение первого в истории внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) независимыми аудиторами, избранными международными партнерами, до конца сентября.

Внешний аудит НАБУ должен быть завершен в кратчайшие сроки, его результаты использованы для повышения подотчетности и эффективности работы бюро.

Другие меры, которые должно предпринять правительство Украины, включают:

Ужесточение уголовно-процессуального кодекса, создание нового высшего административного суда.

Краткосрочные меры налоговой политики, которые должны быть сосредоточены на увеличении поступлений от акцизов и упорядочении налоговых льгот.

Бюджет на 2025 год потребует внедрения мер по мобилизации внутренних поступлений, чтобы помочь удовлетворить все еще высокие потребности в расходах, усилить налоговое администрирование, включая таможню и соблюдение законодательства, а также продвигать реформы по среднесрочному бюджетированию и управлению государственными инвестициями. Поделиться

В Фонде также настаивают на продолжении "осторожной либерализации" валютного контроля, чтобы разрешить обменному курсу Украины корректироваться и реагировать на внутренние и внешние потрясения, что способствует поддержанию внешней стабильности. МВФ видит возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики, учитывая "все еще высокие реальные процентные ставки".

Новый транш МВФ для Украины

28 июня Правление директоров Международного валютного фонда одобрило новый транш для Украины в объеме около 2,2 млрд долл.

Впоследствии эту информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это средства, которые "помогают нашему правительству финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты врачей и учителей".

До сегодняшнего дня ни в одной программе с МВФ Украина не проходила четыре пересмотра. Это свидетельство того, как наши партнеры высоко оценивают наши изменения и нашу работу. Благодарны директору МВФ Кристалине Георгиевой и всей команде за эту поддержку. Готовимся к пятому пересмотру программы с МВФ осенью.

С учетом последнего пакета общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ составит 7,6 млрд долл. При этом страна сможет получить деньги немедленно. Они будут направлены на поддержку бюджета.