Украина получила транш от МВФ в размере 2,2 млрд долл

Украина получила транш от Международного валютного фонда на 2,2 млрд долл по программе на 2023-2027 годы объемом почти 16 млрд долларов.
Главные тезисы
- Общая международная помощь Украине уже составила 16 млрд долларов с начала года, что значительно помогает финансировать критические расходы бюджета и социальные программы.
- В рамках соглашения с МВФ Украина рассчитывает на получение двух дополнительных траншей по 1,1 млрд долларов каждый в 2024 году.
- Полученный транш поможет правительству Украины обеспечить финансирование важных сфер, таких как зарплаты медиков и учителей, в условиях военного конфликта.
Что известно о новом транше МВФ Украине
Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, это часть средств, предусмотренных механизмом расширенного финансирования (EFF) в размере 16 млрд дол.
Как отметил Шмигаль, чтобы их получить, Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в двусторонних отношениях с МВФ.
Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
Программа с МВФ
Соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. В рамках программы уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле. В 2024 году Украина рассчитывает получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).
Последний транш получен по решению Совета директоров МВФ, принятому 28 июня.
В итоге общая международная помощь Украине с начала года достигла 16 млрд. долларов.
В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд. долларов до 2027 года. В то же время, МВФ разработал негативный сценарий для экономики Украины в случае затяжной войны. На этот случай общее финансирование Украины увеличится до 140,7 млрд. долларов.
Во время войны все собранные в Украине налоги уходят на военные нужды. Социальные издержки финансируются за счет международной помощи.
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