Посли ЄС затвердили передачу Україні траншу в розмірі 4,2 млрд євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Посли ЄС затвердили передачу Україні траншу в розмірі 4,2 млрд євро

Посли ЄС затвердили передачу Україні траншу в розмірі 4,2 млрд євро
Джерело:  online.ua

Посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Головні тези:

 

  • Програма Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро спрямована на підтримку України від Європейського Союзу з 2024 по 2027 рік.
  • Європарламент у лютому 2024 року затвердив регламент програми Ukraine Facility, а Україна у червні уклала кредитну угоду з ЄС.
  • Після схвалення траншу на 4,2 млрд євро загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро

Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України, — йдеться у повідомленні.

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.

Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро. Після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України у рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розраховує отримати цей транш у вересні цього року. Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

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