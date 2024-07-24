Посли ЄС затвердили передачу Україні траншу в розмірі 4,2 млрд євро

Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро

Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України, — йдеться у повідомленні. Поширити

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) July 24, 2024

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.

Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро. Після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України у рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розраховує отримати цей транш у вересні цього року. Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.