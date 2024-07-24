Посли ЄС затвердили передачу Україні траншу в розмірі 4,2 млрд євро

Посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Головні тези:
- Програма Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро спрямована на підтримку України від Європейського Союзу з 2024 по 2027 рік.
- Європарламент у лютому 2024 року затвердив регламент програми Ukraine Facility, а Україна у червні уклала кредитну угоду з ЄС.
- Після схвалення траншу на 4,2 млрд євро загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.
Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро
✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) July 24, 2024
Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.
Програма Ukraine Facility
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.
Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро. Після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України у рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розраховує отримати цей транш у вересні цього року. Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.
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