Україна отримала новий транш на 1,9 млрд євро від ЄС

Державний бюджет України отримав транш на 1,9 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.
Головні тези:
- Програма Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік і передбачає виконання 151 індикатора з 69 напрямів реформ.
- У розрахунку на наступні роки Україна планує отримати значні суми фінансування від Європейського Союзу та МВФ.
- За даними Мінфіну, з початку 2024 року Україна отримала близько 11,8 млрд доларів міжнародного фінансування, найбільше з яких виділив саме ЄС.
Що відомо про новий транш Україні від ЄС
Як зазначається, Європейський Союз виділив Україні третій транш макрофінансової допомоги на 1,9 мільярда євро з великого пакета на 50 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility.
Today, the EU disbursed another €1.9 bln from the #UkraineFacility. Huge thanks to @vonderleyen and whole her team for unwavering support. Total budget support from the EU since the beginning of this year has reached nearly €8 bln, with more to come. Grateful for your…— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 27, 2024
Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.
За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.
Що відомо про Ukraine Facility
Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік
Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,1 млрд євро у вересні 2024 року.
Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор з 69 напрямів реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року.
За даними Мінфіну, на 20 червня з початку 2024 року Україна отримала близько 11,8 млрд доларів міжнародного фінансування. Найбільше надав ЄС — 6,5 млрд доларів. Очікується, що МВФ виділить 2,2 млрд доларів наприкінці червня.
За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає 16 мільярдів євро, у 2025 — 12,5 мільярда євро, у 2026 — 7,25 мільярда євро, а в 2027 — 2,5 мільярда євро.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-