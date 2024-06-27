Україна отримала новий транш на 1,9 млрд євро від ЄС

Державний бюджет України отримав транш на 1,9 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Що відомо про новий транш Україні від ЄС

Як зазначається, Європейський Союз виділив Україні третій транш макрофінансової допомоги на 1,9 мільярда євро з великого пакета на 50 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility.

Today, the EU disbursed another €1.9 bln from the #UkraineFacility. Huge thanks to @vonderleyen and whole her team for unwavering support. Total budget support from the EU since the beginning of this year has reached nearly €8 bln, with more to come. Grateful for your… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 27, 2024

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб, — додав міністр Марченко. Поширити

Що відомо про Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,1 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор з 69 напрямів реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року.

За даними Мінфіну, на 20 червня з початку 2024 року Україна отримала близько 11,8 млрд доларів міжнародного фінансування. Найбільше надав ЄС — 6,5 млрд доларів. Очікується, що МВФ виділить 2,2 млрд доларів наприкінці червня.