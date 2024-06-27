Україна отримала новий транш на 1,9 млрд євро від ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала новий транш на 1,9 млрд євро від ЄС

Міністерство фінансів України
ЄС

Державний бюджет України отримав транш на 1,9 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Головні тези:

 

 

  • Програма Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік і передбачає виконання 151 індикатора з 69 напрямів реформ.
  • У розрахунку на наступні роки Україна планує отримати значні суми фінансування від Європейського Союзу та МВФ.
  • За даними Мінфіну, з початку 2024 року Україна отримала близько 11,8 млрд доларів міжнародного фінансування, найбільше з яких виділив саме ЄС.

Що відомо про новий транш Україні від ЄС

Як зазначається, Європейський Союз виділив Україні третій транш макрофінансової допомоги на 1,9 мільярда євро з великого пакета на 50 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб, — додав міністр Марченко.

Що відомо про Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,1 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор з 69 напрямів реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року.

За даними Мінфіну, на 20 червня з початку 2024 року Україна отримала близько 11,8 млрд доларів міжнародного фінансування. Найбільше надав ЄС — 6,5 млрд доларів. Очікується, що МВФ виділить 2,2 млрд доларів наприкінці червня.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає 16 мільярдів євро, у 2025 — 12,5 мільярда євро, у 2026 — 7,25 мільярда євро, а в 2027 — 2,5 мільярда євро.

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