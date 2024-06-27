Украина получила новый транш на 1,9 млрд евро от ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила новый транш на 1,9 млрд евро от ЕС

Министерство финансов Украины
ес
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Государственный бюджет Украины получил транш в 1,9 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Главные тезисы

 

  • Программа Ukraine Facility включает 151 индикатор по 69 направлениям реформ, целью которых является укрепление экономической устойчивости Украины до 2027 года.
  • За первые полгода 2024 года Украина уже получила около 11,8 млрд долларов международного финансирования, главным образом от ЕС и МВФ.
  • Ожидается, что в рамках плана выплат Украина получит 16 млрд евро в 2024 году, что демонстрирует поддержку со стороны международных партнеров.

Что известно о новом транше Украины от ЕС

Европейский Союз выделил Украине третий транш макрофинансовой помощи на 1,9 миллиарда евро из крупного пакета на 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.

По его словам, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей, добавил министр Марченко.

Что известно об Ukraine Facility

Напомним, в феврале 2024 Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год

Украина уже получила 6 млрд. евро финансовой поддержки в марте и апреле этого года за выполнение 5 индикаторов первого квартала. Во втором квартале необходимо выполнить 9 индикаторов, что позволит получить 4,1 млрд. евро в сентябре 2024 года.

В целом план для Ukraine Facility включает 151 индикатор по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.

По данным Минфина, на 20 июня с начала 2024 года Украина получила около 11,8 млрд. долларов международного финансирования. Больше всего предоставил ЕС — 6,5 млрд долларов. Ожидается, что МВФ выделит 2,2 млрд долларов в конце июня.

По ориентировочному плану выплат в 2024 году Украина получит 16 миллиардов евро, в 2025 — 12,5 миллиарда евро, в 2026 — 7,25 миллиарда евро, а в 2027 — 2,5 миллиарда евро.

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