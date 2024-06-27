Украина получила новый транш на 1,9 млрд евро от ЕС

Государственный бюджет Украины получил транш в 1,9 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Что известно о новом транше Украины от ЕС

Европейский Союз выделил Украине третий транш макрофинансовой помощи на 1,9 миллиарда евро из крупного пакета на 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

Today, the EU disbursed another €1.9 bln from the #UkraineFacility. Huge thanks to @vonderleyen and whole her team for unwavering support. Total budget support from the EU since the beginning of this year has reached nearly €8 bln, with more to come. Grateful for your… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 27, 2024

Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.

По его словам, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей, добавил министр Марченко. Поделиться

Что известно об Ukraine Facility

Напомним, в феврале 2024 Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год

Украина уже получила 6 млрд. евро финансовой поддержки в марте и апреле этого года за выполнение 5 индикаторов первого квартала. Во втором квартале необходимо выполнить 9 индикаторов, что позволит получить 4,1 млрд. евро в сентябре 2024 года.

В целом план для Ukraine Facility включает 151 индикатор по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.

По данным Минфина, на 20 июня с начала 2024 года Украина получила около 11,8 млрд. долларов международного финансирования. Больше всего предоставил ЕС — 6,5 млрд долларов. Ожидается, что МВФ выделит 2,2 млрд долларов в конце июня.