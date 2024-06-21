Украина получит третий транш в рамках Ukraine Facility — срок

Евросоюз предоставит Украине 1,9 млрд евро уже на следующей неделе. Помощь передают в рамках программы на 50 млрд евро.
Главные тезисы
- Программа Ukraine Facility предусматривает выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму 50 млрд евро за четыре года.
- Для получения средств Украина должна соблюдать определенные предпосылки, включая демократические механизмы и права человека.
- Лидеры ЕС ежегодно проводят дебаты по программе, с возможностью пересмотра финансовой рамки через два года.
- По плану выплат, Украина ожидает получить 16 млрд евро в 2024, 12,5 млрд в 2025, 7,25 млрд в 2026 и 2,5 млрд в 2027 году.
Украина получит 1,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
Домбровскис напомнил, что в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине было подписано "гарантийное соглашение с международными финансовыми институтами и банками развития стран-членов ЕС" на сумму 1,4 миллиарда евро.
По его словам, ЕС намерен запустить пилотный проект в рамках InvestEU, который позволит экспортно-кредитным агентствам оказывать поддержку предприятиям в торговле с Украиной.
Украина уже получила два транша в рамках Ukraine Facility. В марте ЕС перевел 4,5 миллиарда евро, а в апреле — 1,5 миллиарда евро.
Программа Ukraine Facility
Лидеры ЕС 1 февраля договорились выделить Украине макрофинансовую помощь в 50 миллиардов евро. Программа рассчитана на четыре года.
Украина будет получать средства за соблюдение ряда предпосылок: продолжение демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, гарантирование уважения прав человека, в частности меньшинств. Украина уже одобрила план реформ, который позволит получать финансирование по Ukraine Facility.
Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.
По ориентировочному плану выплат в 2024 году Украина получит 16 миллиардов евро, в 2025 — 12,5 миллиарда евро, в 2026 — 7,25 миллиарда евро, а в 2027 — 2,5 миллиарда евро.
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