Украина получит 100 млн. евро от БРРЭ. На что пойдут деньги

Украина и Банк развития Совета Европы (БРРЭ) подписали соглашение, в рамках которого наше государство получит 100 млн евро для компенсации гражданам за жилье, уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии.

Ущерб, нанесенный РФ жилищному сектору Украины, достигает 50 млрд евро

Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель БРРЭ Карло Монтичелли.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи пострадавшим украинцам.

Конечные бенефициары получат компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий и террористических атак РФ, в виде сертификатов на приобретение нового жилья.

При подписании соглашения министр финансов отметил масштабы ущерба, нанесенного жилищному сектору Украины российской агрессией. По его словам, они превышают 50 млрд. евро.

Марченко поблагодарил БРРЭ за активную поддержку и солидарность с Украиной в эти сложные времена.

Проект HOME поможет пострадавшим гражданам вернуться к комфортной жизни. Дальнейшая реализация и разработка проектов по поддержанию социальной сферы будет способствовать устойчивому социальному развитию и восстановлению. Сергей Марченко Министр финансов Украины

Монтичелли при подписании соглашения отметил, что это только начало сотрудничества. Он подчеркнул, что, как ведущий социальный банк Европы, БРРЕ намерено поддерживать долгосрочное социальное развитие и социальную целостность Украины, а также ее восстановление и реконструкцию.

Банк готов работать над определенными украинским правительством приоритетами, используя свою экспертизу, опыт и ресурсы во благо украинского народа.

Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи по ПВО SAMP/T

Украина вскоре получит от Италии новый пакет военной помощи, большую часть которого составят средства противовоздушной обороны.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Он анонсировал подготовку итальянским правительством нового пакета военной помощи, большую часть которого будут составлять средства ПВО.

Отметим, что это единственная система ПВО европейского производства, способная сбивать баллистические ракеты.

Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

По предварительным данным, Украине будет передана система SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.