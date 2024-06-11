Україна отримає 100 млн євро від БРРЄ. На що підуть кошти

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали угоду, в межах якої наша держава отримає 100 млн євро для компенсації громадянам за житло, знищене внаслідок російської збройної агресії.

Збитки, завдані РФ житловому сектору України, сягають 50 млрд євро

Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку механізму прямої допомоги постраждалим українцям.

Кінцеві бенефіціари отримають компенсацію за житло, зруйноване внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ, у вигляді сертифікатів на придбання нового помешкання.

Під час підписання угоди міністр фінансів наголосив на масштабах збитків, завданих житловому сектору України російською агресією. За його словами, вони перевищують 50 млрд євро.

Марченко подякував БРРЄ за активну підтримку та солідарність з Україною у ці складні часи.

Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя. Подальша реалізація та розробка проєктів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню. Сергій Марченко Міністр фінансів України

Монтічеллі під час підписання угоди зазначив, що це лише початок співпраці. Він підкреслив, що як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію.

Банк готовий працювати над визначеними українським урядом пріоритетами, використовуючи свою експертизу, досвід та ресурси на благо українського народу.

Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги з ППО SAMP/T

Україна невдовзі отримає від Італії новий пакет військової допомоги, більшу частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.

Він анонсував підготовку італійським урядом нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.

Зазначимо, що це єдина система ППО європейського виробництва, здатна збивати балістичні ракети.

Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.