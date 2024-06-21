Україна отримає третій транш у рамках Ukraine Facility — термін

Євросоюз надасть Україні 1,9 млрд євро вже наступного тижня. Допомогу передають у рамках програми на 50 млрд євро.
Головні тези:
- Програма надання макрофінансової допомоги на 50 млрд євро розрахована на чотири роки.
- Україна повинна дотримуватися певних умов, включаючи захист прав людини та демократичні принципи, для отримання фінансування.
- Лідери ЄС планують проводити щорічні дебати за програмою та можуть розглянути перегляд фінансової рамки через два роки.
- За орієнтованим планом, Україна може отримати до 16 млрд євро у 2024 році в рамках Ukraine Facility.
Україна отримає 1,9 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility
Домбровскіс нагадав, що у рамках Конференції з відновлення України в Берліні підписали “гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС” на суму 1,4 мільярда євро.
За його словами, ЄС має намір запустити пілотний проєкт у рамках InvestEU, який дозволить експортно-кредитним агентствам надавати підтримку підприємствам у торгівлі з Україною.
Україна вже отримала два транші у рамках Ukraine Facility. У березні ЄС переказав 4,5 мільярда євро, а у квітні — 1,5 мільярда євро.
Програма Ukraine Facility
Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.
Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин. Україна уже схвалила план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.
Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.
За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає 16 мільярдів євро, у 2025 — 12,5 мільярда євро, у 2026 — 7,25 мільярда євро, а в 2027 — 2,5 мільярда євро.
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