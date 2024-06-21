Україна отримає третій транш у рамках Ukraine Facility — термін

Євросоюз надасть Україні 1,9 млрд євро вже наступного тижня. Допомогу передають у рамках програми на 50 млрд євро.

Україна отримає 1,9 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

Щодо Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени, — повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Поширити

Домбровскіс нагадав, що у рамках Конференції з відновлення України в Берліні підписали “гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС” на суму 1,4 мільярда євро.

За його словами, ЄС має намір запустити пілотний проєкт у рамках InvestEU, який дозволить експортно-кредитним агентствам надавати підтримку підприємствам у торгівлі з Україною.

Україна вже отримала два транші у рамках Ukraine Facility. У березні ЄС переказав 4,5 мільярда євро, а у квітні — 1,5 мільярда євро.

Програма Ukraine Facility

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.

Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин. Україна уже схвалила план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає 16 мільярдів євро, у 2025 — 12,5 мільярда євро, у 2026 — 7,25 мільярда євро, а в 2027 — 2,5 мільярда євро.