Єврокомісія невдовзі планує представити план щодо пакету кредитів Україні у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Єврокомісія планує надати кредит Україні від заморожених активів РФ на суму 50 млрд доларів.
- Процес надання кредитів Україні за рахунок прибутків від заморожених активів РФ має бути завершений до кінця поточного року.
- Єврокомісія працює над механізмом гарантування кредитів за рахунок резерву в європейському бюджеті.
- План ЄС створений з метою забезпечити безперервну підтримку України та сигналізувати про підтримку країн G7 та інших країн світу.
- Угорщина становить перешкоду для надання кредитів Україні з заморожених активів РФ через дії прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Що відомо план ЄС надання Україні кредитів за рахунок заморожених активів РФ
За інформацією Мінекономіки України із посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, всі законодавчі ініціативи з надання Україні низки кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ мають бути завершені до кінця поточного року.
Хто заважає ЄС передачі Україні кредитів за рахунок заморожених активів РФ
Єврокомісар зазначив, що наразі у ЄС шукають спосіб обійти продію Угорщини з надання Україні кредитів за рахунок заморожених коштів РФ.
Будапешт став на заваді мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також приголомшив західних союзників, які прагнуть створити єдиний фронт Україною, коли на початку цього місяця він вирушив до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
Єврокомісія працює над механізмом, який буде гарантований за рахунок резерву в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-