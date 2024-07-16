ЄС готує план кредиту Україні з прибутків від заморожених активів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС готує план кредиту Україні з прибутків від заморожених активів РФ

Міністерство економіки України
Прапори України та ЄС

Єврокомісія невдовзі планує представити план щодо пакету кредитів Україні у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. 

Головні тези:

  • Єврокомісія планує надати кредит Україні від заморожених активів РФ на суму 50 млрд доларів.
  • Процес надання кредитів Україні за рахунок прибутків від заморожених активів РФ має бути завершений до кінця поточного року.
  • Єврокомісія працює над механізмом гарантування кредитів за рахунок резерву в європейському бюджеті.
  • План ЄС створений з метою забезпечити безперервну підтримку України та сигналізувати про підтримку країн G7 та інших країн світу.
  • Угорщина становить перешкоду для надання кредитів Україні з заморожених активів РФ через дії прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Що відомо план ЄС надання Україні кредитів за рахунок заморожених активів РФ

За інформацією Мінекономіки України із посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, всі законодавчі ініціативи з надання Україні низки кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ мають бути завершені до кінця поточного року.

Початковий момент цього процесу дуже терміновий. Ось чому, а також через саміт G7 наступного тижня, комісія інтенсивно працює над тим, щоб якнайшвидше, тобто дуже скоро, винести пропозицію на обговорення, - підкреслив Джентілоні.

ЄС шукає змогу надати Україні кредит за рахунок заморожених коштів РФ
Паоло Джентілоні

Хто заважає ЄС передачі Україні кредитів за рахунок заморожених активів РФ

Єврокомісар зазначив, що наразі у ЄС шукають спосіб обійти продію Угорщини з надання Україні кредитів за рахунок заморожених коштів РФ.

Будапешт став на заваді мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також приголомшив західних союзників, які прагнуть створити єдиний фронт Україною, коли на початку цього місяця він вирушив до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Єврокомісія працює над механізмом, який буде гарантований за рахунок резерву в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.

Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, оскільки ми хочемо дати чіткий сигнал про те, що країни G7 та інші країни світу продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, - підкреслив Джентілоні.

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