Єврокомісія невдовзі планує представити план щодо пакету кредитів Україні у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Що відомо план ЄС надання Україні кредитів за рахунок заморожених активів РФ

За інформацією Мінекономіки України із посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, всі законодавчі ініціативи з надання Україні низки кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ мають бути завершені до кінця поточного року.

Початковий момент цього процесу дуже терміновий. Ось чому, а також через саміт G7 наступного тижня, комісія інтенсивно працює над тим, щоб якнайшвидше, тобто дуже скоро, винести пропозицію на обговорення, - підкреслив Джентілоні. Поширити

Паоло Джентілоні

Хто заважає ЄС передачі Україні кредитів за рахунок заморожених активів РФ

Єврокомісар зазначив, що наразі у ЄС шукають спосіб обійти продію Угорщини з надання Україні кредитів за рахунок заморожених коштів РФ.

Будапешт став на заваді мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також приголомшив західних союзників, які прагнуть створити єдиний фронт Україною, коли на початку цього місяця він вирушив до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Єврокомісія працює над механізмом, який буде гарантований за рахунок резерву в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.