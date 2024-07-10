ЄС хоче передати Україні прибутки від заморожених активів РФ вже за кілька тижнів
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС хоче передати Україні прибутки від заморожених активів РФ вже за кілька тижнів

Єврокомісія
Єврокомісія

За словами представника Єврокомісії Крістіана Віганда, ЄС вже за кілька тижнів планує передати Україні перші кошти від прибутків із заморожених активів РФ. 

Головні тези:

  • ЄС планує надати Україні кошти від прибутків з заморожених активів РФ найближчими тижнями.
  • Міністр фінансів України висловив задоволення про хід переговорів G7 на цю тему.
  • Фінансова допомога від Європейського союзу буде спрямована на військові закупівлі та короткострокові потреби України.
  • Міністри фінансів G-7 підтвердили готовність надати Україні допомогу у фінансуванні реконструкції та відновлення країни.
  • Рішення щодо передачі прибутків від заморожених активів РФ належить бути ухвалено вже незабаром.

Що відомо про передачу ЄС Україні перших прибутків від заморожених активів РФ

Ми зараз працюємо над тим, щоб переказати першу суму від прибутку від заморожених активів Росії в найближчі кілька тижнів, - зазначив високопосадовий представник Єврокомісії.

До цього представники ЄС заявляли, що перші кошти від прибутків із заморожених активів РФ будуть передані Україні протягом літа.

Ми говоримо про літо. Я не хотів би обіцяти, коли саме гроші надійдуть на рахунок, але рішення буде ухвалено в найближчі кілька тижнів, а виплата буде проведена згодом. Що ще належить вирішити, так це точний механізм, юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені, і ми сподіваємося, що рішення буде ухвалено в найближчі кілька тижнів. Важливим є те, що ми з боку ЄС знерухомили ці гроші, і так чи інакше вони будуть використані для України. Тож у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель, - підкреслював спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван.

Що кажуть в Україні

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що він задоволений тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку

Він зазначив, що міністри фінансів G-7 "дуже старанно" працювали над цим питанням.

Глава Мінфіну додав, що сподівається, що країни Європейського союзу зможуть зберегти одностайність у питанні допомоги Україні.

У спільному комюніке міністри фінансів G-7 підтвердили свою прихильність наданню допомоги Україні в задоволенні її нагальних короткострокових фінансових потреб і "координації довгострокових пріоритетів у сфері відновлення та реконструкції".

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