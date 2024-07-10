За словами представника Єврокомісії Крістіана Віганда, ЄС вже за кілька тижнів планує передати Україні перші кошти від прибутків із заморожених активів РФ.
Головні тези:
- ЄС планує надати Україні кошти від прибутків з заморожених активів РФ найближчими тижнями.
- Міністр фінансів України висловив задоволення про хід переговорів G7 на цю тему.
- Фінансова допомога від Європейського союзу буде спрямована на військові закупівлі та короткострокові потреби України.
- Міністри фінансів G-7 підтвердили готовність надати Україні допомогу у фінансуванні реконструкції та відновлення країни.
- Рішення щодо передачі прибутків від заморожених активів РФ належить бути ухвалено вже незабаром.
Що відомо про передачу ЄС Україні перших прибутків від заморожених активів РФ
До цього представники ЄС заявляли, що перші кошти від прибутків із заморожених активів РФ будуть передані Україні протягом літа.
Що кажуть в Україні
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що він задоволений тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку
Він зазначив, що міністри фінансів G-7 "дуже старанно" працювали над цим питанням.
Глава Мінфіну додав, що сподівається, що країни Європейського союзу зможуть зберегти одностайність у питанні допомоги Україні.
У спільному комюніке міністри фінансів G-7 підтвердили свою прихильність наданню допомоги Україні в задоволенні її нагальних короткострокових фінансових потреб і "координації довгострокових пріоритетів у сфері відновлення та реконструкції".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-