ЕС хочет передать Украине доходы от замороженных активов РФ уже через несколько недель
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Экономика
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ЕС хочет передать Украине доходы от замороженных активов РФ уже через несколько недель

Еврокомиссия
Еврокомиссия
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По словам представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, ЕС уже через несколько недель планирует передать Украине первые средства от доходов из замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Европейский союз собирается передать Украине доходы от замороженных активов России в ближайшие недели.
  • Финансовая помощь будет направлена на военные закупки и краткосрочные потребности Украины.
  • Министр финансов Украины выразил удовлетворение ходом переговоров G7 по финансированию помощи.
  • Министры финансов G-7 подтвердили готовность оказать Украине помощь в реконструкции и восстановлении страны.
  • Решение о передаче доходов от замороженных активов РФ будет принято в скором времени, механизм уже обсуждается.

Что известно о передаче ЕС Украине первой прибыли от замороженных активов РФ

Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие несколько недель, - отметил высокопоставленный представитель Еврокомиссии.

До этого представители ЕС заявляли, что первые средства от доходов из замороженных активов РФ будут переданы Украине в течение лета.

Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решение будет принято в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии. Что еще предстоит решить, так это точный механизм, юридический механизм, посредством которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель. Важно то, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок, - подчеркивал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Что говорят в Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли

Он отметил, что министры финансов G-7 "очень усердно" работали над этим вопросом.

Глава Минфина добавил, что надеется, что страны Европейского союза смогут сохранить единодушие по вопросу помощи Украине.

В совместном коммюнике министры финансов G-7 подтвердили свою приверженность оказанию помощи Украине в удовлетворении ее неотложных краткосрочных финансовых потребностей и "координации долгосрочных приоритетов в сфере восстановления и реконструкции".

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