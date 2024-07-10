По словам представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, ЕС уже через несколько недель планирует передать Украине первые средства от доходов из замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Европейский союз собирается передать Украине доходы от замороженных активов России в ближайшие недели.
- Финансовая помощь будет направлена на военные закупки и краткосрочные потребности Украины.
- Министр финансов Украины выразил удовлетворение ходом переговоров G7 по финансированию помощи.
- Министры финансов G-7 подтвердили готовность оказать Украине помощь в реконструкции и восстановлении страны.
- Решение о передаче доходов от замороженных активов РФ будет принято в скором времени, механизм уже обсуждается.
Что известно о передаче ЕС Украине первой прибыли от замороженных активов РФ
До этого представители ЕС заявляли, что первые средства от доходов из замороженных активов РФ будут переданы Украине в течение лета.
Что говорят в Украине
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли
Он отметил, что министры финансов G-7 "очень усердно" работали над этим вопросом.
Глава Минфина добавил, что надеется, что страны Европейского союза смогут сохранить единодушие по вопросу помощи Украине.
В совместном коммюнике министры финансов G-7 подтвердили свою приверженность оказанию помощи Украине в удовлетворении ее неотложных краткосрочных финансовых потребностей и "координации долгосрочных приоритетов в сфере восстановления и реконструкции".
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