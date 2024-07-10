По словам представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, ЕС уже через несколько недель планирует передать Украине первые средства от доходов из замороженных активов РФ.

Что известно о передаче ЕС Украине первой прибыли от замороженных активов РФ

Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие несколько недель, - отметил высокопоставленный представитель Еврокомиссии. Поделиться

До этого представители ЕС заявляли, что первые средства от доходов из замороженных активов РФ будут переданы Украине в течение лета.

Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решение будет принято в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии. Что еще предстоит решить, так это точный механизм, юридический механизм, посредством которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель. Важно то, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок, - подчеркивал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. Поделиться

Что говорят в Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли

Он отметил, что министры финансов G-7 "очень усердно" работали над этим вопросом.

Глава Минфина добавил, что надеется, что страны Европейского союза смогут сохранить единодушие по вопросу помощи Украине.

В совместном коммюнике министры финансов G-7 подтвердили свою приверженность оказанию помощи Украине в удовлетворении ее неотложных краткосрочных финансовых потребностей и "координации долгосрочных приоритетов в сфере восстановления и реконструкции".