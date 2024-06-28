В ЕС определились со сроками передачи Украине средств от замороженных активов РФ
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В ЕС определились со сроками передачи Украине средств от замороженных активов РФ

Евросоюз
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Украина уже летом может получить от ЕС средства по доходам от замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Европейский союз определился со сроками передачи Украине средств от доходов от замороженных активов РФ.
  • Украина ожидает получить финансирование от ЕС уже этим летом для восстановления и поддержки оборонной промышленности.
  • Президент Зеленский выделяет важность получения военной помощи от НАТО, особенно систем ЗРК Patriot, и проведения заседания гарантов безопасности.
  • Российские активы останутся заблокированными до прекращения агрессивной войны против Украины и компенсации ущерба.
  • Украина надеется на поддержку и сотрудничество со своими международными партнерами для обеспечения безопасности и развития оборонной промышленности.

Что известно о сроках получения Украиной средств от замороженных активов РФ

После принятия правовых актов ЕС по направлению чрезвычайных доходов, имеющих происхождение от заблокированных активов России, для дальнейшей военной помощи для Украины, ее оборонной промышленности и ее восстановления, Европейский совет надеется, что первые перечисления будут осуществлены этим летом, - говорится в итоговом коммюнике результатам саммита стран ЕС.

Отмечается, что лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии, Верховному комиссару внешних дел и Евросовету продолжить работу по выделению для Украины дополнительного финансирования на 50 млрд долларов в форме кредита под залог за счет замороженных активов РФ.

Украина получит средства на использование в качестве военной помощи, для поддержки бюджета и на нужды восстановления.

В ЕС отмечают, что российские активы остаются заблокированными, пока Москва не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный войной.

Зеленский о помощи Украине от партнеров

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Словении Наташей Пирц Мусар отметил, что Украина сейчас работает над получением военной помощи от партнеров из НАТО.

Ключевым приоритетом, по словам главы государства, является получение максимального количества систем ЗРК Patriot.

Мы работаем над результатом. Как я уже говорил, над результатом соответствующего количества систем Patriot это первое. Вторая история – серьезный пакет поддержки наших военных, над этим работаем, - отметил Зеленский.

Еще одним важным аспектом является заседание всех гарантов безопасности, а также заседание Совета Украина – НАТО.

Третья история – заседание всех гарантов безопасности. Всех тех, кто на нашем пути в НАТО является гарантом мощного документа. Будет соответствующее заседание и посмотрим, какие будут результаты. Также будет второй раз, начиная с Вильнюса, мы начали, совет Украина - НАТО, также будет заседание и там мы ожидаем сильный документ, - подчеркнул президент.

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