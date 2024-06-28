В ЄС визначились із термінами передачі Україні коштів від заморожених активів РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

В ЄС визначились із термінами передачі Україні коштів від заморожених активів РФ

Євросоюз
Прапори ЄС та України

Україна вже влітку може отримати від ЄС кошти з прибутків від заморожених активів РФ. 

Головні тези:

  • Україна очікує отримання коштів від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ, перші перерахування можуть бути здійснені влітку.
  • Лідери країн ЄС доручили виділити для України додаткове фінансування на 50 млрд доларів у формі кредиту під заставу за рахунок заблокованих активів РФ.
  • Президент України акцентує на отриманні військової допомоги від партнерів з НАТО, зокрема систем ЗРК Patriot, та важливості засідання гарантів безпеки.
  • Європейська рада підкреслює, що російські активи залишаються заблокованими до припинення агресивної війни проти України та компенсації завданих збитків.
  • Україна сподівається на підтримку та співпрацю з міжнародними партнерами у забезпеченні власної безпеки та розвитку оборонної промисловості.

Що відомо про терміни отримання Україною коштів від заморожених активів РФ

Після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, що мають походження від заблокованих активів Росії, для подальшої військової допомоги для України, її оборонної промисловості та її відновлення, Європейська рада сподівається, що перші перерахування будуть здійснені цього літа, — йдеться у підсумковому комюніке за результатами саміту країн ЄС.

Зазначається, що лідери країн ЄС доручили Єврокомісії, Верховному комісару зовнішніх справ та Єврораді продовжити роботу над виділенням для України додаткового фінансування на 50 млрд доларів у формі кредиту під заставу за рахунок заморожених активів РФ.

Зазначається, що Україна отримає кошти на використання у якості військової допомоги, для підтримки бюджету та на потреби відновлення.

В ЄС наголошують, що російські активи залишаються заблокованими, поки Москва не припинить агресивну війну проти України та не компенсує збитки, завдані війною.

Зеленський про допомогу Україні від партнерів

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом Словенії Наташею Пірц Мусар зазначив, що Україна наразі працює над отриманням військової допомоги від партнерів з НАТО.

Ключовим приорітетом, за словами глави держави, є отримання якомога більшої кількості систем ЗРК Patriot.

Ми працюємо над результатом. Як я вже говорив, над результатом відповідної кількості систем Patriot, це перше. Друга історія — серйозний пакет щодо підтримки наших військових, над цим працюємо, — зазначив Зеленський.

Ще одним важливим аспектом є засідання всіх гарантів безпеки, а також засідання Ради Україна — НАТО.

Третя історія — засідання всіх гарантів безпеки. Всіх тих, хто на нашому шляху до НАТО є гарантом з потужним документом. Буде відповідне засідання і подивимося, які будуть результати. Також буде другий раз, починаючи з Вільнюса ми започаткували, рада Україна — НАТО, також буде засідання і там ми очікуємо сильний документ, — наголосив президент.

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