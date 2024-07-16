Еврокомиссия вскоре планирует представить план пакета кредитов Украине в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Еврокомиссия готовит план предоставления кредитов Украине на 50 млрд долларов из замороженных активов России.
- План предусматривает завершение процесса выделения средств до конца текущего года.
- Венгрия является препятствием для предоставления кредитов из-за действий премьер-министра Орбана.
- ЕС ищет способы обойти противодействие Венгрии и гарантировать непрерывную поддержку Украины в рамках нового пакета кредитов.
- Комиссия активно работает над механизмом обеспечения кредитов за счет резервов в европейском бюджете для обеспечения стабильности и долгосрочной поддержки Украины.
Что известно план ЕС по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных активов РФ
По информации Минэкономики Украины со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, все законодательные инициативы по предоставлению Украине ряда кредитов за счет доходов от замороженных активов РФ должны быть завершены до конца текущего года.
Кто мешает ЕС передаче Украине кредитов за счет замороженных активов РФ
Еврокомиссар отметил, что в настоящее время в ЕС ищут способ обойти действие Венгрии по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных средств РФ.
Будапешт помешал миллиардам евро срочно необходимой военной помощи для Киева.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также ошеломил западных союзников, стремящихся создать единый фронт по Украине, когда в начале этого месяца он отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Еврокомиссия работает над механизмом, гарантированным за счет резерва в европейском бюджете, но это возможно только до конца года.
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