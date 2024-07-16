Еврокомиссия вскоре планирует представить план пакета кредитов Украине в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.

Что известно план ЕС по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных активов РФ

По информации Минэкономики Украины со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, все законодательные инициативы по предоставлению Украине ряда кредитов за счет доходов от замороженных активов РФ должны быть завершены до конца текущего года.

Начальный момент этого процесса очень срочный. Вот почему, а также через саммит G7 на следующей неделе, комиссия интенсивно работает над тем, чтобы как можно быстрее, то есть очень скоро, вынести предложение на обсуждение, подчеркнул Джентилони. Поделиться

Паоло Джентилони

Кто мешает ЕС передаче Украине кредитов за счет замороженных активов РФ

Еврокомиссар отметил, что в настоящее время в ЕС ищут способ обойти действие Венгрии по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных средств РФ.

Будапешт помешал миллиардам евро срочно необходимой военной помощи для Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также ошеломил западных союзников, стремящихся создать единый фронт по Украине, когда в начале этого месяца он отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Еврокомиссия работает над механизмом, гарантированным за счет резерва в европейском бюджете, но это возможно только до конца года.