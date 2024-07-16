ЕС готовит план кредита Украине по доходам от замороженных активов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС готовит план кредита Украине по доходам от замороженных активов РФ

Министерство экономики Украины
Флаги Украины и ЕС
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Еврокомиссия вскоре планирует представить план пакета кредитов Украине в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия готовит план предоставления кредитов Украине на 50 млрд долларов из замороженных активов России.
  • План предусматривает завершение процесса выделения средств до конца текущего года.
  • Венгрия является препятствием для предоставления кредитов из-за действий премьер-министра Орбана.
  • ЕС ищет способы обойти противодействие Венгрии и гарантировать непрерывную поддержку Украины в рамках нового пакета кредитов.
  • Комиссия активно работает над механизмом обеспечения кредитов за счет резервов в европейском бюджете для обеспечения стабильности и долгосрочной поддержки Украины.

Что известно план ЕС по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных активов РФ

По информации Минэкономики Украины со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, все законодательные инициативы по предоставлению Украине ряда кредитов за счет доходов от замороженных активов РФ должны быть завершены до конца текущего года.

Начальный момент этого процесса очень срочный. Вот почему, а также через саммит G7 на следующей неделе, комиссия интенсивно работает над тем, чтобы как можно быстрее, то есть очень скоро, вынести предложение на обсуждение, подчеркнул Джентилони.

ЕС ищет возможность предоставить Украине кредит за счет замороженных средств РФ
Паоло Джентилони

Кто мешает ЕС передаче Украине кредитов за счет замороженных активов РФ

Еврокомиссар отметил, что в настоящее время в ЕС ищут способ обойти действие Венгрии по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных средств РФ.

Будапешт помешал миллиардам евро срочно необходимой военной помощи для Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также ошеломил западных союзников, стремящихся создать единый фронт по Украине, когда в начале этого месяца он отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Еврокомиссия работает над механизмом, гарантированным за счет резерва в европейском бюджете, но это возможно только до конца года.

Непрерывность поддержки Украины - одна из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, поскольку мы хотим дать четкий сигнал о том, что страны G7 и другие страны мира продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно, - подчеркнул Джентилони.

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