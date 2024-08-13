Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Украина получила транш 4,2 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 50 млрд евро.
Главные тезисы
- Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.
- Полученные средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные нужды страны.
- Транш состоит из льготного финансирования на сумму 2,7 млрд евро и гранта на 1,5 млрд евро. Военные расходы будут финансироваться за счет собственных ресурсов.
- Программа Ukraine Facility будет действовать с 2024 по 2027 годы. Украина уже получила более 12 млрд евро бюджетной поддержки от ЕС в текущем году.
Куда направят полученные 4,2 млрд евро от ЕС
Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.
Военные расходы продолжат финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.
Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро и гранта — 1,5 млрд евро.
Шмигаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.
Программа Ukraine Facility
В феврале 2024 г. Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.
В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.
Еврокомиссия 17 июля одобрила предоставление Украине транша в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд евро.
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