Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility
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Экономика
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Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Денис Шмыгаль
Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility
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Украина получила транш 4,2 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 50 млрд евро.

Главные тезисы

  • Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.
  • Полученные средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные нужды страны.
  • Транш состоит из льготного финансирования на сумму 2,7 млрд евро и гранта на 1,5 млрд евро. Военные расходы будут финансироваться за счет собственных ресурсов.
  • Программа Ukraine Facility будет действовать с 2024 по 2027 годы. Украина уже получила более 12 млрд евро бюджетной поддержки от ЕС в текущем году.

Куда направят полученные 4,2 млрд евро от ЕС

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.

Военные расходы продолжат финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.

Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро и гранта — 1,5 млрд евро.

Шмигаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.

Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи, — добавил премьер.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 г. Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.

Еврокомиссия 17 июля одобрила предоставление Украине транша в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд евро.

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