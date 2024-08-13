Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Украина получила транш 4,2 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 50 млрд евро.

Куда направят полученные 4,2 млрд евро от ЕС

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.

Военные расходы продолжат финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.

Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро и гранта — 1,5 млрд евро.

Шмигаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.

Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи, — добавил премьер. Поделиться

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 г. Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.

Еврокомиссия 17 июля одобрила предоставление Украине транша в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд евро.