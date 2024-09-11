В Финляндии собирают средства на восстановление энергетики Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

В Финляндии собирают средства на восстановление энергетики Украины

Финляндия
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Источник:  online.ua

Конфедерация промышленности Финляндии объявила сбор на восстановление энергетики Украины. Финское министерство внутренних дел помогает в организации сбора и возьмет на себя логистику, говорится в заявлении Конфедерации.

Главные тезисы

Конфедерация промышленности Финляндии объявила сбор на восстановление энергетики Украины. Финское министерство внутренних дел помогает в организации сбора и возьмет на себя логистику, говорится в заявлении Конфедерации.

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Гуманитарная помощь будет включать в себя электрооборудование, чтобы украинцы могли пережить эту зиму. Также есть потребности в реконструкции больниц, школ и цифровой инфраструктуры.

Финляндия организуется, чтобы удовлетворить эти потребности. Укрепление финансовых решений является важным практическим шагом в этом направлении, — заявил председатель Конфедерации финской промышленности Петри Вуорио.

Финляндия не в первый раз организовывает акцию для поддержки украинской энергетики. Подобную сделали два года назад, когда россияне впервые массово атаковали объекты критической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои со светом.

Отметим, Конфедерация финской промышленности активно участвует в планировании национальной программы восстановления Финляндии в Украине. Она также организует форум о восстановлении Украины совместно с финским МИДом.

Как в Украине готовятся к зиме

В августе «Укрэнерго» сообщило об активной подготовке к отопительному сезону. Позже член наблюдательного совета Юрий Бойко рассказал о корректировке планов из-за масштабных обстрелов Россией критической инфраструктуры.

В «Укрэнерго» не планировали масштабные отключения света до конца октября. Однако из-за ударов по энергосистеме пришлось вводить ГПО.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что не может прогнозировать, сколько времени украинцы будут сидеть без электричества зимой.

Украина в любом случае пройдет эту зиму, но неизвестно, как именно, отметил глава правительства.

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