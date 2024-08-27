Украина подготовила план энергетической безопасности в условиях сложной зимы
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина подготовила план энергетической безопасности в условиях сложной зимы

АЭС в Украине
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Источник:  Politico

Для прохождения осенне-зимнего периода в условиях развязанной Россией зимы Украина в настоящее время возлагается преимущественно на собственные АЭС.

Главные тезисы

  • Украина строит два атомных блока на Хмельницкой АЭС для обеспечения энергетической безопасности в зимний период.
  • Атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией Украины и может предотвратить блекауты.
  • Приоритетом является восстановление разрушенных энергетических объектов и увеличение генерации электроэнергии для создания национального резерва.
  • Аналитики прогнозируют стабилизацию энергосистемы Украины к началу сентября, при условии отсутствия новых атак.
  • Украина получила поддержку от западных партнеров, включая США, в строительстве атомных блоков и обеспечении энергетической безопасности.

Как атомная энергетика должна спасти Украину от блекаутов в условиях сложной зимы

Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике, - цитируют журналисты издание заявление главы Минэнерго Германа Галущенко.

При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.

Украина полагается на АЭС для прохождения сложной зимы
Хмельницкая АЭС

Нам нужно больше поколения, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любой атомный проект требует лет, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда у нас есть 80% готовность строительной части объекта, - подчеркивает Галущенко.

Авторы материала отмечают, что приоритетом Украины остается максимальное восстановление разрушенных преступной армией РФ энергообъектов.

Мы стараемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию, – объясняет глава Минэнерго.

Правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Пока он ждет рассмотрения в сессионном зале.

Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по восстановлению страны Пенни Прицкер.

Сколько в Украине могут действовать графики длительных отключений света

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в комментарии журналистам издания "РБК-Украина", жесткие ограничения на потребление электроэнергии в Украине могут сохраниться до конца этой недели.

В Киеве и Днепропетровской области сегодня в рамках графиков отключают по три и четыре очереди. Фактически это означает, что без электроснабжения одновременно 50-70% жителей. Похожая ситуация наблюдается в Черниговской, Николаевской, Черкасской и других областях, где в сутки света может не быть около 12-15 часов.

Омельченко подчеркнул, что пока неизвестно, какими будут отключения света в среду, 28 августа.

Не исключено, что и завтра в Киеве и больших городах можно ждать жестких отключений. Скорее всего, они будут оставаться до выходных. Думаю, в выходные снизится продолжительность отключений. И уже со следующей недели, то есть с начала сентября, сократятся ощутимо по сравнению с тем, что было вчера и сегодня, – предполагает аналитик.

Он уточнил, что согласно наиболее вероятному сценарию, в первую неделю сентября энергосистема заметно стабилизируется. Это возможно, если не будет повторных атак.

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