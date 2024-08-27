Для прохождения осенне-зимнего периода в условиях развязанной Россией зимы Украина в настоящее время возлагается преимущественно на собственные АЭС.
Главные тезисы
- Украина строит два атомных блока на Хмельницкой АЭС для обеспечения энергетической безопасности в зимний период.
- Атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией Украины и может предотвратить блекауты.
- Приоритетом является восстановление разрушенных энергетических объектов и увеличение генерации электроэнергии для создания национального резерва.
- Аналитики прогнозируют стабилизацию энергосистемы Украины к началу сентября, при условии отсутствия новых атак.
- Украина получила поддержку от западных партнеров, включая США, в строительстве атомных блоков и обеспечении энергетической безопасности.
Как атомная энергетика должна спасти Украину от блекаутов в условиях сложной зимы
При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.
Авторы материала отмечают, что приоритетом Украины остается максимальное восстановление разрушенных преступной армией РФ энергообъектов.
Правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Пока он ждет рассмотрения в сессионном зале.
Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по восстановлению страны Пенни Прицкер.
Сколько в Украине могут действовать графики длительных отключений света
По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в комментарии журналистам издания "РБК-Украина", жесткие ограничения на потребление электроэнергии в Украине могут сохраниться до конца этой недели.
В Киеве и Днепропетровской области сегодня в рамках графиков отключают по три и четыре очереди. Фактически это означает, что без электроснабжения одновременно 50-70% жителей. Похожая ситуация наблюдается в Черниговской, Николаевской, Черкасской и других областях, где в сутки света может не быть около 12-15 часов.
Омельченко подчеркнул, что пока неизвестно, какими будут отключения света в среду, 28 августа.
Он уточнил, что согласно наиболее вероятному сценарию, в первую неделю сентября энергосистема заметно стабилизируется. Это возможно, если не будет повторных атак.
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