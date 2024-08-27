Україна підготувала план енергетичної безпеки в умовах складної зими
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна підготувала план енергетичної безпеки в умовах складної зими

АЕС в Україні
Джерело:  Politico

Для проходження осінньо-зимового періоду в умовах розв'язаної Росією зими Україна наразі покладається переважно на власні АЕС. 

Головні тези:

  • Україна приділяє велику увагу енергетичній безпеці в умовах складної зими та планує завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
  • Атомна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні України електроенергією в умовах тиску та може стати рятівником від блекаутів.
  • Пріоритетом є відновлення зруйнованих енергетичних об'єктів та додаткова генерація електроенергії для забезпечення національного резерву на майбутнє.
  • Глава Міненерго підкреслює необхідність швидкого старту нових атомних проєктів для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах внутрішньої та зовнішньої загроз.
  • Аналітики прогнозують стабілізацію енергосистеми України в перший тиждень вересня, якщо не буде нових атак, що дозволить скоротити періодичні відключення електроенергії.

Як атомна енергетика має врятувати Україну від блекаутів в умовах складної зими

Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці, - цитують журналісти видання заяву глави Міненерго Германа Галущенка.

Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.

Україна покладається на АЕС для проходження складної зими
Хмельницька АЕС

Нам потрібно більше генерації, навіть у період відновлення й особливо після війни. Ми розуміємо, що будь-який атомний проєкт потребує років, тому нам потрібно почати якомога швидше, особливо в цій ситуації, коли ми маємо 80% готовність будівельної частини об'єкта, - підкреслює Галущенко.

Автори матеріалу зазначають, що пріоритетом України залишається максимальне відновлення зруйнованих злочинною армією РФ енергооб’єктів.

Ми намагаємося, звичайно, відремонтувати кожен об’єкт, який можна відремонтувати, додати в систему додаткову генерацію, - пояснює глава Міненерго.

Уряд України схвалив проєкт закону про завершення будівництва двох атомних блоків на Хмельницькій станції. Пізніше проєкт схвалив парламентський комітет. Наразі він чекає на розгляд у сесійній залі.

Намір України будувати додаткові атомні блоки публічно підтримали США в особі спеціального представника з питань відновлення країни Пенні Пріцкер.

Скільки в Україні ще можуть діяти графіки тривалих відключень світла

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка у коментарі журналістам видання “РБК-Україна”, жорсткі обмеження на споживання електроенергії в Україні можуть зберегтись до кінця цього тижня.

У Києві та Дніпропетровській області сьогодні в рамках графіків відключають по три та чотири черги. Фактично це означає, що без електропостачання одночасно 50–70% мешканців. Схожа ситуація спостерігається у Чернігівській, Миколаївській, Черкаській та інших областях, де за добу світла може не бути близько 12-15 годин.

Омельченко підкреслив, що поки невідомо, якими будуть відключення світла у середу, 28 серпня.

Не виключено, що і завтра у Києві та великих містах можна чекати жорстких відключень. Швидше за все, вони залишатимуться до вихідних. Думаю, на вихідних знизиться тривалість відключень. І вже з наступного тижня, тобто з початку вересня, скоротяться відчутно порівняно в порівнянні з тим, що було вчора і сьогодні, - припускає аналітик.

Він уточнив, що згідно з найбільш ймовірним сценарієм, у перший тиждень вересня енергосистема помітно стабілізується. Це можливо, якщо не буде повторних атак.

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