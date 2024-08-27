Для проходження осінньо-зимового періоду в умовах розв'язаної Росією зими Україна наразі покладається переважно на власні АЕС.
Головні тези:
- Україна приділяє велику увагу енергетичній безпеці в умовах складної зими та планує завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
- Атомна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні України електроенергією в умовах тиску та може стати рятівником від блекаутів.
- Пріоритетом є відновлення зруйнованих енергетичних об'єктів та додаткова генерація електроенергії для забезпечення національного резерву на майбутнє.
- Глава Міненерго підкреслює необхідність швидкого старту нових атомних проєктів для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах внутрішньої та зовнішньої загроз.
- Аналітики прогнозують стабілізацію енергосистеми України в перший тиждень вересня, якщо не буде нових атак, що дозволить скоротити періодичні відключення електроенергії.
Як атомна енергетика має врятувати Україну від блекаутів в умовах складної зими
Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.
Автори матеріалу зазначають, що пріоритетом України залишається максимальне відновлення зруйнованих злочинною армією РФ енергооб’єктів.
Уряд України схвалив проєкт закону про завершення будівництва двох атомних блоків на Хмельницькій станції. Пізніше проєкт схвалив парламентський комітет. Наразі він чекає на розгляд у сесійній залі.
Намір України будувати додаткові атомні блоки публічно підтримали США в особі спеціального представника з питань відновлення країни Пенні Пріцкер.
Скільки в Україні ще можуть діяти графіки тривалих відключень світла
За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка у коментарі журналістам видання “РБК-Україна”, жорсткі обмеження на споживання електроенергії в Україні можуть зберегтись до кінця цього тижня.
У Києві та Дніпропетровській області сьогодні в рамках графіків відключають по три та чотири черги. Фактично це означає, що без електропостачання одночасно 50–70% мешканців. Схожа ситуація спостерігається у Чернігівській, Миколаївській, Черкаській та інших областях, де за добу світла може не бути близько 12-15 годин.
Омельченко підкреслив, що поки невідомо, якими будуть відключення світла у середу, 28 серпня.
Він уточнив, що згідно з найбільш ймовірним сценарієм, у перший тиждень вересня енергосистема помітно стабілізується. Це можливо, якщо не буде повторних атак.
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