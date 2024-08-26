На Київщині пошкоджено два енергообʼєкти внаслідок масованої атаки РФ

Під час масованої атаки російської армії 26 серпня у Київській області пошкоджено два енергооб'єкти.
Головні тези:
- У результаті масованої атаки РФ на Київщині було пошкоджено два енергооб'єкти та 22 приватні будинки, складські приміщення, гаражі та авто.
- Внаслідок атаки є троє поранених жителів, з яких одна жінка з дитиною потрапила до лікарні з травмами.
- Президент України та Прем'єр-міністр підтвердили факт атаки РФ та надали інформацію про пошкодження об'єктів та жертви.
РФ ракетами пошкодила енергообʼєкти у Київській області
Як заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти. Проте наразі невідомо про які саме обʼєкти йде мова.
За його даними, 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.
За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу.
Росія масовано атакувала Україну 26 серпня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.
Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених. Наразі усім надається необхідна допомога.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.
Станом наразі від російського удару загинули 5 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).
Також відомо, що по всій Україні ввели екстрені відключення світла.
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