На Київщині пошкоджено два енергообʼєкти внаслідок масованої атаки РФ

Під час масованої атаки російської армії 26 серпня у Київській області пошкоджено два енергооб'єкти.

РФ ракетами пошкодила енергообʼєкти у Київській області

Як заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти. Проте наразі невідомо про які саме обʼєкти йде мова.

За його даними, 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка — у дівчинки подряпина стегна, — розповів Кравченко. Поширити

За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу.

Росія масовано атакувала Україну 26 серпня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених. Наразі усім надається необхідна допомога.

Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику — повернемо, — зазначив президент. Поширити

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.

Станом наразі від російського удару загинули 5 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).

Також відомо, що по всій Україні ввели екстрені відключення світла.