В Киевской области повреждены два энергообъекта в результате массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киевской области повреждены два энергообъекта в результате массированной атаки РФ

Киевская ОВА
В Киевской области повреждены два энергообъекта в результате массированной атаки РФ
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Во время массированной атаки российской армии 26 августа в Киевской области повреждены два энергообъекта.

Главные тезисы

  • В результате массированной атаки РФ в Киевской области пострадали два энергообъекта, а также были ранены жители региона.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о множестве повреждений в энергетике и раненых, но отметил, что уже идут ремонтные работы и оказывается помощь пострадавшим.
  • Военные действия привели к экстренным отключениям электричества по всей Украине, но ремонтные бригады работают круглосуточно для восстановления энергосистем.

РФ ракетами повредила энергообъекты в Киевской области

Как заявил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, в Киевской области повреждены два энергетических объекта. Однако пока неизвестно о каких именно объектах идет речь.

По его данным, 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складские помещения, гаражи, три авто.

По состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребёнком. Предварительно у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детской коляски — у девочки царапина бедра, — рассказал Кравченко.

По его словам, последствия вражеской атаки фиксируются по всем районам Киевщины. Все оперативные группы продолжают свою работу.

Россия массированно атаковала Украину 26 августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине много повреждений в энергетике, но уже продолжаются ремонтные работы.

Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.

Много повреждений в энергетике. Но всюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество — вернем, — отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.

По состоянию на данный момент от российского удара погибли 5 человек (по одному в Луцке, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине и Житомирщине) и по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области) .

Также известно, что по всей Украине ввели экстренные отключения света .

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