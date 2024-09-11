У Фінляндії збирають кошти на відновлення енергетики України
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Економіка
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У Фінляндії збирають кошти на відновлення енергетики України

Фінляндія
Джерело:  online.ua

Конфедерація промисловості Фінляндії оголосила збір на відновлення енергетики України. Фінське міністерство внутрішніх справ допомагає в організації збору та візьме на себе логістику, йдеться у заяві Конфедерації.

Головні тези:

  • Конфедерація промисловості Фінляндії мобілізує кошти для відновлення енергетики в Україні.
  • Гуманітарна допомога включає електрообладнання та допомогу в реконструкції лікарень, шкіл та цифрової інфраструктури.
  • Співпраця Фінляндії та України зокрема спрямована на забезпечення ефективної роботи енергетичних систем.

У Фінляндії збирають гроші для України 

Гуманітарна допомога включатиме електрообладнання, щоб українці могли пережити цю зиму. Також є потреби у реконструкції лікарень, шкіл та цифрової інфраструктури.

Фінляндія організовується, щоб мати змогу задовольнити ці потреби. Зміцнення фінансових рішень є важливим практичним кроком у цьому напрямку, ― заявив голова Конфедерації фінської промисловості Петрі Вуоріо.

Фінляндія не вперше організовує акцію для підтримки української енергетики. Подібну влаштували два роки тому, коли росіяни вперше масово атакували об’єкти критичної інфраструктури, через що виникли перебої зі світлом.

Зазначимо, Конфедерація фінської промисловості бере активну участь у плануванні національної програми відновлення Фінляндії в Україні. Вона також організовує форум про відновлення України спільно з фінським МЗС.

Як в Україні готуються до зими

У серпні в «Укренерго» повідомили про активну підготовку до опалювального сезону. Пізніше член наглядової ради Юрій Бойко розповів про коригування планів через масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури.

В «Укренерго» не планували масштабних відключень світла до кінця жовтня. Проте через удари по енергосистемі довелось запроваджувати ГПВ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не може прогнозувати, скільки часу українці будуть сидіти без електрики взимку. 

Україна в будь-якому випадку пройде цю зиму, але невідомо як саме, зазначив голова уряду.

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