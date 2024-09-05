Швеція надає Україні майже 44 млн євро на відновлення енергопостачання
Категорія
Економіка
Дата публікації

Швеція надає Україні майже 44 млн євро на відновлення енергопостачання

Уряд Швеції
Швеція

Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (майже 44 млн євро) на підтримку опалення та електропостачання в Україні.

Головні тези:

  • Швеція виділяє майже 44 млн євро для відновлення енергопостачання в Україні.
  • Додаткові 500 млн шведських крон допоможуть забезпечити електропостачання для близько 185 тис людей.
  • Російські атаки на енергетичні об'єкти підштовхнули Швецію до нової підтримки України.
  • Швеція планує встановлення газових турбін для виробництва електроенергії та захист комплексу від руйнівних наслідків.
  • Шведське агентство міжнародного співробітництва та розвитку візьме відповідальність за підтримку проекту в угоді з українською стороною.

Швеція допоможе Україні відновити енергопостачання

За підрахунками фахівців Світового банку, ця підтримка зможе допомогти виробляти електроенергію для 185 тис людей, що стане найбільшим внеском Швеції у відновлення енергопостачання в Україні.

Повномасштабне вторгнення РФ та війна знищили значний обсяг української інфраструктури. Удари по Україні посилилися та спрямовані, зокрема, на енергетичні об’єкти. Від цього страждають українські родини, підприємства, лікарні та школи. Велика нова підтримка Швеції спрямована на задоволення потреб найбільш вразливих верств населення країни. Ця нова підтримка надаватиметься паралельно з великою підтримкою Швеції, яка вже надається енергетичному сектору України.

Сьогодні уряд презентує додаткові 500 млн шведських крон на підтримку опалення та електропостачання в Україні. РФ все частіше атакує важливі енергетичні об'єкти. Ця нова підтримка спрямована на виробництво електроенергії для близько 185 000 людей та допоможе підтримувати українське суспільство, економіку та бізнес. Вона має вирішальне значення для стійкості України, — заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Швеція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Уряд неодноразово та різними способами підтримував енергопостачання України після початку вторгнення РФ. Зараз ми йдемо вперед, надаючи додаткову економічну підтримку, спрямовану на енергопостачання України, яке сильно постраждало. Ці 500 млн шведських крон стануть одним із найбільших внесків Швеції в енергопостачання України та допоможуть виробляти електроенергію для лікарень та тисяч українських будинків.

Ебба Буш

Ебба Буш

Міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Швеції

Як зазначається, ініціатива охоплює дві газові турбіни для виробництва електроенергії на початковому етапі. Виробничий комплекс буде охоронятися, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

Основну відповідальність за цю допомогу від Швеції нестиме Шведське агентство міжнародного співробітництва та розвитку. Проєкт є спільним інвестуванням з українською державною енергетичною компанією та іншими міжнародними фінансовими установами.

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