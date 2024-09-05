Швеція надає Україні майже 44 млн євро на відновлення енергопостачання

Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (майже 44 млн євро) на підтримку опалення та електропостачання в Україні.
Головні тези:
- Швеція виділяє майже 44 млн євро для відновлення енергопостачання в Україні.
- Додаткові 500 млн шведських крон допоможуть забезпечити електропостачання для близько 185 тис людей.
- Російські атаки на енергетичні об'єкти підштовхнули Швецію до нової підтримки України.
- Швеція планує встановлення газових турбін для виробництва електроенергії та захист комплексу від руйнівних наслідків.
- Шведське агентство міжнародного співробітництва та розвитку візьме відповідальність за підтримку проекту в угоді з українською стороною.
Швеція допоможе Україні відновити енергопостачання
За підрахунками фахівців Світового банку, ця підтримка зможе допомогти виробляти електроенергію для 185 тис людей, що стане найбільшим внеском Швеції у відновлення енергопостачання в Україні.
Повномасштабне вторгнення РФ та війна знищили значний обсяг української інфраструктури. Удари по Україні посилилися та спрямовані, зокрема, на енергетичні об’єкти. Від цього страждають українські родини, підприємства, лікарні та школи. Велика нова підтримка Швеції спрямована на задоволення потреб найбільш вразливих верств населення країни. Ця нова підтримка надаватиметься паралельно з великою підтримкою Швеції, яка вже надається енергетичному сектору України.
Як зазначається, ініціатива охоплює дві газові турбіни для виробництва електроенергії на початковому етапі. Виробничий комплекс буде охоронятися, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.
Основну відповідальність за цю допомогу від Швеції нестиме Шведське агентство міжнародного співробітництва та розвитку. Проєкт є спільним інвестуванням з українською державною енергетичною компанією та іншими міжнародними фінансовими установами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-